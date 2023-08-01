Прямая трансляция церемонии открытия «Шоколадного кубка» по шахматам

На этой неделе в Чувашии стартует масштабное спортивное событие — детский этап Кубка России по шахматам, носящий имя «Шоколадный кубок».

С 3 по 11 августа на базе Ледового дворца «Чебоксары-Арена» борьбу за трофеи турнира будут вести порядка 500 юных шахматистов со всей страны.

Накануне шахматных баталий, 2 августа, пройдет церемония открытия и жеребьевка участников. Место проведения — концертный зал Чувашской государственной филармонии.

На мероприятии выступят: советский и российский актёр театра, кино и телевидения, заслуженный артист России Даниил Спиваковский, композитор, аранжировщик и выдающийся джазовый пианист Евгений Борец, советский и российский бард, композитор, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Григорий Гладков. Почетным гостем церемонии открытия станет Заслуженный мастер спорта России, вице-чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Сергей Карякин.

Прямая трансляция будет вестись в прямом эфире на ТВ и в Ютуб-канале Национального телевидения Чувашии.

Начало мероприятия – в 19:00.

Минспорта Чувашии.