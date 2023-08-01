Прокуратура нашла нарушения при организации детского питания в нескольких пришкольных лагерях

Проверку проводили сотрудники Шумерлинской межрайонной прокуратуры. В результате пришлось привлечь несколько должностных лиц к ответственности. Как сообщает ведомство в пришкольном лагере Егоркинской СОШ на используемые в пищу молочные продукты: творог и сыр, отсутствовали документы, подтверждающие их безопасность. Суточные пробы указанных продуктов, а также некоторых других блюд не оставлялись. Выяснилось, что похожие недочеты были и в работе еще 6 пришкольных лагерей при образовательных учреждениях Шумерли и Шумерлинского муниципального округа.

чувашинформ.рф.