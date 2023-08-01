По программе переселения из аварийного жилья осталось приобрести четыре помещения

До 1 сентября этот вопрос должен быть закрыт, поручил Глава Чувашии Олег Николаев.

Всего в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2022–2023 годах (4 этап) было предусмотрено переселение 698 граждан, проживающих в 291 жилом помещении (34 аварийных многоквартирных дома) общей площадью 10,3 тыс. кв. метров. Из запланированного 291-го заключены контракты на приобретение 287 жилых помещений.

В Фонд развития территорий уже направлен реестр признанных аварийными жилых домов. Это жилые помещения общей площадью 85,7 тыс. кв. метров в 286 многоквартирных домах, в которых проживает 5 422 человека. Наибольший объем аварийного жилья приходится на Шумерлю – 21 тыс. кв. м.

Всего на учете в качестве нуждающихся в жилье состоит 57,3 тысячи семей республики, что на 6% меньше 2022 года (61,1 тыс.). В 2023 году из бюджетов разных уровней выделяется свыше 2,3 млрд рублей на обеспечение жильем 1 334 семей (молодые семьи, ветераны, инвалиды, дети-сироты, многодетные семьи, дети-сироты, многодетные семьи, переселенцы из аварийного жилья). Государственная поддержка уже оказана 671 семье.

На обеспечение жильем 315 детей-сирот выделено 659,1 млн рублей, из них 69 сирот — с использованием жилищных сертификатов. За истекший период приобретено 159 помещений.

Совместной с ДОМ.РФ программой снижения процентной ставки по ипотечным кредитам на 3 процентных пункта планируется охватить 161 семью. На сегодня 41 семья состоит в списке для участия в ней, из них получили свидетельства на льготную ипотеку 33 семьи.

До 10 августа 2023 года Минфину Чувашии предложено рассмотреть предложения Минстроя Чувашии по увеличению бюджетных ассигнований на обеспечение жильем детей-сирот.

Справочно:

По данным Центра управления регионом, за I полугодие от жителей Чувашской Республики по теме обеспечения жильем социальных групп населения через системы обратной связи поступило 82 сообщения (0,23% от общего количества сообщений): многодетные семьи (42); дети-сироты (36); инвалиды (4).

Жители отмечали затянутость сроков получения жилья, жаловались на медленное движение очереди на получение жилья, интересовались механизмом назначения и необходимой документацией.

Топ-5 активных муниципалитетов:

Чебоксары – 46 сообщений (56,1% от общего количества сообщений по теме);

Новочебоксарск – 8 сообщений (9,8%);

Шумерля – 4 сообщения (4,9%);

Алатырь – 4 сообщения (4,9%);

Вурнарский МО – 3 сообщения (3,7%).

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики