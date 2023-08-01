На защите Ленинграда

(к 80-летию Мгинской наступательной операции. Из рассекреченных материалов Министерства

обороны Российской Федерации). Продолжение.

Первый документ, обнаруженный о наших земляках, гласит, что военнослужащие прибыли в приёмно-распределительный батальон 36-й зсд (запасной стрелковой дивизии) 21.11.42 г. из 1-го Бфэ (Балтийского флотского экипажа) и убыли 22-го командой № 2227. Выходит, что в течение почти 2-х месяцев со дня мобилизации они добирались в Ленинград кружным путём через Ярославль, Вологду, Волхов и далее на баржах через Ладогу. Других вариантов не было.

Следующий документ. «Маршевая команда № 2227 прибыла из прб (приёмно-распределительного батальона) в 36-й зсб (запасную стрелковую бригаду) 22.11.42 г. в кол-ве 365 чел. р/сост. Команда осмотрена, признана годной, здоровой, может следовать маршем. Военврач (подпись)».

23 ноября земляки прибыли в 78 зсп. И здесь начинается распределение по полкам. Первым 9 декабря убывает Баринов В.Н. (р-д Мыслец), в 72 стр. дивизию. В марте 1943 г. был ранен, лечился до ноября. Затем попал в военно-морскую часть, снова был ранен. Лечился уже в военно-морском госпитале. Старшина. Судьба оказалась к нему благосклонной. Он вернулся.

10 декабря из-за болезни в госпиталь попадает Егоров Г.З. (Верх. Магарин). Впоследствии направлен в рабочий батальон 36 зсб и служил там до демобилизации. Тоже вернулся.

19 января 1943 г. в 131 гсп (гв. стр. полк) направлен Соловьёв И.П. (Торханы). Прошёл всю войну в этом же полку, дважды был ранен, награждён медалью «За оборону Ленинграда», двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Вернулся на родину. Скончался в 1997 году.

22 января в 134 гсп (позднее — в 138-й сп 101-й сд) направлен Фомин В.Г. (Верх. Кумашка). 8 марта он получил ранение затылочной части головы, умер 1 июня в нейрохирургическом институте Ленинграда. Похоронен на Пискарёвском кладбище. В республиканской Книге памяти написано, что Фомин В. Г. пропал без вести.

В этот же день, 22 января, в 129-й гсп 45-й гсд направлен Грошев И.М. Убит 24 июля 1943 г. в ходе Мгинской наступательной операции, которая началась 22 июля 1943 года. Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Московская Дубровка, восточнее, 4 км. (район Синявинских высот — авт).

25 января 1943 г. Ерофеев Г.М., Ильин П.В., Молостов А.Ф., Белов М.П., Ефимов В.В., Горбунчиков А.А. выбыли в 131-й гсп 45-й гвардейской стрелковой дивизии. Какова же судьба наших земляков, оказавшихся в 131-м гсп?

Ерофеев Г.М. (Савадеркино) 15 февраля был ранен, 2,5 месяца лечился в госпитале. По дате ранения можно предположить, что ранение он получил в ходе Красноборской операции, которая была проведена с 10 по 27 февраля 1943 г. с целью окружения мгинско-синявинской группировки врага. Позиции защищала 250-я дивизия, укомплектованная испанцами. Отчаянно защищаясь, они дождались немецких подкреплений. Сил у наших не хватило, и 27 февраля операция завершилась.

Интерес для меня представляет следующий документ, касающийся моего дяди: «Приказ № 79/ОТЧ от 01.06.43 г. В соответствии с пунктами 2-3 Положения о медалях «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», утверждённого Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 22 декабря 1942 года, мною, командиром 131 Гвардейского Краснознамённого стрелкового полка Загребиным Г.П., от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР произведено вручение медалей «За оборону Ленинграда» нижеследующим участникам обороны г. Ленинграда: …». Далее длинный список. Среди награждённых и мой дядя – Ерофеев Г.М., подносчик мин. Ему вручена медаль, серия и номер удостоверения — Д 10140. Значит, он воевал в составе миномётного расчёта. Погиб дядя Гриша в день начала Мгинской наступательной операции – 22 июля 1943 года, похоронен в районе 8-й ГЭС, квадрат 3889 Ленинградской области.

Ильин П.В. (Верх. Кумашка) был дважды ранен. В первый раз — 13 февраля, предполагаю, во время той же Красноборской операции. Во второй раз – 6 июня, и по 6 августа находился в госпитале. Это его спасло от Мгинской наступательной операции. С боями дошёл до Эстонии, где и сложил свою голову 15.02.44 г. Похоронен: ЭССР, Вируский уезд, д. Соокюла, южнее 500 м. Перезахоронен в братской могиле № 1 в п. Силламяэ Кохтла-Ярвенского района.

Так сложилась жизнь, что мой отец был направлен на работу в Верхнюю Кумашку. С матерью здесь они купили дом, здесь родились мы – дети. Одной из наших соседей оказалась Надежда Семёновна Ильина, уже пожилая женщина, инвалид. Сын её, Семён Васильевич, немного моложе моего отца, с семьёй проживал в Норильске. Каждое лето они приезжали в деревню. Частенько вечерами дядя Сёма приходил к отцу, и они за столом «уговаривали» принесённую дядей Сёмой «беленькую». Оба — дети войны, естественно, у них были общие интересы. Разумеется, в застольных беседах они вспоминали своих погибших на войне братьев. Наверняка мой отец говорил, что его брат погиб под Ленинградом, а дядя Сёма говорил, что его брат погиб в Эстонии. Но не знали они, что их братья призвались в один день, вместе доехали до Ленинграда и прошли курс молодого бойца, вместе воевали в 131-м гвардейском стрелковом полку, возможно, даже рядом.

Молостов А.Ф. (Тугасы) прибыл 25 января в 131 гсп, 14 февраля выбыл оттуда. Причина не указана, возможно, по ранению в Красноборской операции. А в марте он уже пропал без вести.

Белов М.П. (Синькасы) 22 марта был ранен. 22 июля 1943 г. был убит в Мгинской наступательной операции. Первичное место захоронения: Мгинский р-н, 8 ГЭС им. Кирова, квадрат 3789. Погиб в тот же день, что и Ерофеев Г.М., а захоронен в соседнем квадрате.

Ефимов В.В. (Ходары). В документах не сказано, в какой полк он направлен, только в 45 гсд. Но если учесть, что остальные убыли в тот же день, в ту же дивизию, можно предположить, что и Ефимов В.В. был направлен в 131 гсп. Есть последний документ: Ефимов В.В., мл. лейтенант. Дата выбытия: май 1944 г. Причина выбытия: пропал без вести.

Горбунчиков А.А. (Шумерля) 25 января выбыл в 45-ю гсд, но каким-то образом оказался в 138-й отдельной морской стрелковой бригаде. Во всяком случае, подтверждающих документов нет. Уже 18 февраля 1943 года, считаю, что в ходе той же Красноборской операции, был тяжело ранен, после излечения по освидетельствованию комиссии признан негодным к военной службе. Награждён медалью «За боевые заслуги».

29 января 1943 г. Егоров В.И. (Савадеркино, односельчанин моего дяди), был направлен в 245-й сп 123-й сд. Уже в марте был ранен, больше месяца лежал в госпитале. Второе ранение, полученное 2 сентября, уже в составе 538-го сп 120-й сд, оказалось более тяжёлым. Проходил лечение ещё в трёх госпиталях, в апреле 1944 г. был признан негодным к службе. Скончался в 1993 году.

17 февраля 1943 года сразу 5 шумерлинцев были направлены на курсы младших лейтенантов. Это Клибышев П.А., Романов А.И., Липатов Н.А., Николаев П.И., Орлов Н.Я.

Клибышев П.А. был трижды ранен, из них два раза тяжело. Дослужился до звания старшего лейтенанта. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За освобождение Праги». Демобилизован 27 декабря 1945 года.

Романов А.И. Сведений о нём мало. Воевал в 657-м стр. полку 125-й сд. Имеется сведение, что в марте 1944 г. пропал без вести. Это же включили в Книгу памяти. Место рождения: Куйбышевская обл., Кузоватовский р-н. Дата поступления на службу: 12.10.1943 г. Воинское звание: лейтенант. Наименование воинской части: 657 сп 125 сд ВС ЛенФ. Дата окончания службы: 15.10.1947 г. Награды: медаль «За оборону Ленинграда». Значит, уцелел на войне. Видимо, в Шумерлю не вернулся, а поехал в Куйбышевскую область. Отсюда и запись в республиканской Книге памяти.

О Липатове Н.А. тоже сведений мало. Получил звание младшего лейтенанта, был дважды ранен, воевал в должности командира взвода отдельного лыжного батальона 43-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии. Награждён медалью «За оборону Ленинграда». Погиб 5 марта 1944 г.

О Николаеве П.И. сведений ещё меньше. После направления 17 февраля 1943 г. на курсы младших лейтенантов есть сведение, что в январе 1944 г. прибыл в 223 азсп (арм. зап. стр. полк) 67-й армии. А в мае 1944 г. пропал без вести.

Орлов Н.Я. стал лейтенантом. Был дважды ранен. Награждён медалью «За оборону Ленинграда», орденом Отечественной войны II степени. 8 марта 1945 г., за 2 месяца до окончания войны, лейтенант Орлов Н.Я. погиб. Первичное место захоронения: Латвийская ССР, Лиепайский уезд, Приекуле вол., х. Брувели.

Самым последним 78-й зсп покинул Матрёнин М.В. (Шумерля) – 1 апреля. Он был направлен в 482-й сп 131-й сд. Служил номерным 76 мм миномёта. Ст. сержант, был ранен. Награждён медалью «За оборону Ленинграда», двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Матрёнин М.В. с боями дошёл до Австрии. Вернулся. Скончался в 1983 году.

Из архивных документов видно, что Ерофеев Г.М., Егоров В.И., Соловьёв И.П. и Матрёнин М.В. были миномётчиками, служили в миномётном батальоне, так как в соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Сталина № 0405 от 12 октября 1941 г. «… в каждом стрелковом полку в распоряжении командира полка иметь миномётный батальон…». Известно, что Егоров В.И. был красноармейцем 1-й роты 50 мм миномётов минбата. А вот Матрёнин М.В. воевал в дивизионе 120 мм миномётов.

Таким образом, из 18 парней погибли и пропали без вести 10, двое вернулись инвалидами. Все 18 были ранены, некоторые по несколько раз. Такова судьба шумерлинцев – защитников Ленинграда.

В. Ерофеев, Н. Кумашка.

Продолжение следует