Команда Чувашской Республики принимает участие в юнармейских военно-патриотических сборах ПФО «Гвардеец»

С 1 по 17 августа в Пензе пройдут юнармейские военно-патриотические сборы Приволжского федерального округа «Гвардеец», где юношам предстоит проверить себя на прочность, окунувшись в мир, приближенный к армейским реалиям. Более 300 ребят из всех регионов Приволжья, Донецкой Народной Республики и Запорожской области примут участие на сборах, которые традиционно пройдут на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А.В. Хрулева.

19 юных гвардейцев из Чувашии, показавшие лучшие результаты по итогам муниципальных и региональных мероприятий и прошедшие дополнительную подготовку на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», в течение более чем двухнедельной смены будут погружаться в условия, приближенные к реальной жизни и быту солдат современных Вооруженных сил России, получат дополнительные знания по истории Отечества, основам военного дела, современной тактике и методам ведения военных действий, использования новейших технических средств, вооружения и военной техники, а также примут участие в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам и сдадут нормы ГТО.

Отдельное направление сборов – военно-патриотическое воспитание, в рамках которого запланировано проведение уроков «мужества» и встреч с Героями Отечества, ветеранами и военнослужащими.

По итогам соревнований будут определены лучшие команды, участники сборов получат памятные призы и подарки.