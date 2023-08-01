В Чувашии отменен карантин по африканской чуме свиней

Указ подписан Главой Чувашии.

Напомним, 11 июля 2023 года, на территории Шемуршинского муниципального округа республики в ходе мониторинговых исследований от добытого в рамках любительской охоты дикого кабана выявлен вирус АЧС.

С 12 июля 2023 года были установлены ограничительные мероприятия (карантин) на территории двух инфицированных объектов.

На сегодняшний день комплекс мероприятий, предусмотренных планом по ликвидации АЧС и недопущению распространения инфекции на территории республики, выполнен в полном объеме. Кроме этого, продолжаются мероприятия по учету поголовья свиней в Чувашии, а также любительская и спортивная охота на диких кабанов.

Для контроля эпизоотической ситуации по АЧС на территории республики регулярно проводятся мониторинговые исследования патологического материала от диких кабанов и домашних свиней, а именно (с начала года) подвергнуто исследованиям более 100 проб от дикого кабана и более 2 тысяч проб от домашних свиней. Все результаты отрицательные (за исключением одной пробы, по которой установлен карантин).

На прошлой неделе, в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на территории закрепленных охотничьих угодий «Шемуршинское» были добыты дикие кабаны. Результаты проб на АЧС отрицательные.

Госветслужба Чувашии обращает внимание жителей и гостей республики, что в настоящее время в соседних регионах участились вспышки АЧС среди домашних свиней вблизи действующих карантинов возникших в дикой фауне, поэтому настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения лесов всем кто содержит в своем хозяйстве свиней или же посещает такие хозяйства, а также полностью исключить кормление свиней пищевыми отходами.

Справочно: возбудитель АЧС устойчив во внешней среде, в почве сохраняет жизнеспособность в течение 120 календарных дней, в стоячей воде — 175 календарных дней, в навозе — до 160 календарных дней, в мышечной ткани, костном мозге — до 180 календарных дней, в селезенке — до 1 года.