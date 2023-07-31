С отделкой или без: какую квартиру выбрать

Квартиры на рынке недвижимости представлены в нескольких вариантах. Например, можно приобрести объект с черновой или предчистовой отделкой, ремонтом под ключ. На https://krasnodar.etagi.com/realty/ вы найдете множество варианты, и сделать правильный выбор так сразу удается не всегда.

Какие виды отделки предлагаются

Черновая отделка наиболее распространена на рынке первичной недвижимости. Застройщик выполняет минимальный объем работ, достаточный для сдачи объекта в эксплуатацию. При предчистовой отделке все поверхности выравниваются, что облегчает последующий ремонт. В квартире будет сделана стяжка пола, оштукатурены стены и потолок, проведена проводка.

Чистовая отделка подразумевает облицовку поверхностей. В квартире поклеены обои, уложен линолеум или ламинат, плитка в кухне и ванной. Таких вариантов больше на вторичном рынке, однако и на первичном они встречаются. Отделка под ключ подразумевает наличие мебели, выполненного по дизайн-проекту ремонта. Однако четкого списка выполняемых работ нет и в этом случае.

Когда стоит покупать квартиру с черновой отделкой

Если вы располагаете необходимыми для самостоятельного выполнения ремонта средствами и временем, этот вариант для вас. Квартиру без отделки можно найти не только на первичном, но и на вторичном рынке. Вы сможете полностью адаптировать жилье под себя, сделать его максимально комфортным.

Стоит помнить, что под облицовкой во вторичном жилье нередко прячут дефекты. Поэтому покупая квартиру без отделки, вы точно не переплатите за бесполезный ремонт. Однако выравнивание поверхностей, замена проводки и прочих коммуникаций в доме старой постройки – сложный и трудоемкий процесс.

Когда стоит покупать жилье с чистовой отделкой

Не всегда у покупателей есть время на самостоятельный ремонт с нуля. Также может не хватать денег или не иметься желания. Иногда покупка недвижимости с чистовой отделкой обходится дешевле, чем ремонт с нуля. Покупка квартиры с отделкой выгодна и при оформлении ипотеки. Ремонт уже входит в сумму кредита, и вам не придется искать на него деньги отдельно. Ежемесячный платеж увеличивается незначительно, однако вы сможете заселиться намного быстрее. Квартира с ремонтом под ключ – отличный вариант, если вы покупаете недвижимости для сдачи в аренду. В таком случае объект сразу начнет приносить прибыль.