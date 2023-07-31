Как провести межевание земельного участка?

В Чувашской Республике 336 тысяч земельных участков не имеют точных границ. На кадастровый учет многие из них поставлены на основании схем из государственных актов, соответственно, точных координат не имеют.

О том, как установить границы земельного участка, рассказывает кадастровый инженер, региональный представитель саморегулируемой организации «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья», член Общественного совета при Управлении Росреестра по Чувашии Елена Ермакова.

-С чего нужно начать работы по межеванию участка, чтобы деревенский огород или дачный надел имел законные границы?

-Прежде чем обращаться к кадастровому инженеру, проверьте на публичной кадастровой карте на сайте Росреестра, внесены ли границы земельного участка, отображаются ли они на карте? Встречаются случаи, когда к нам обращаются за межеванием, а его уже проводили, просто у собственника на руках не было никаких документов. Как правило, такое встречается среди новых собственников, которые недавно купили участок. Если границ вашего участка на публичной карте нет, то можно обратиться к любому кадастровому инженеру из своего населенного пункта или даже из другого региона.

-Где можно найти кадастрового инженера? Есть ли какие-то специальные сайты или списки?

-Кадастрового инженера можно найти в интернете либо обратиться в любую землеустроительную фирму в вашем селе или городе, либо поспрашивайте у соседей, друзей, к кому они обращались. Здесь нет никаких ограничений.

-Допустим, мы нашли подходящего инженера. И что делать дальше?

-После того как вы нашли специалиста, нужно подойти к нему с правоустанавливающими документами на земельный участок, обязательно возьмите паспорт и СНИЛС. Если вас устроят все условия и цена, можно заключить договор подряда.

-Кстати, о цене. Сколько сейчас стоит отмежевать участок?

-Стоимость кадастровых работ колеблется от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от ситуации (удаленность, сложная конфигурация и т.д. ).

-Что происходит потом, после заключения договора со специалистом?

-Кадастровый инженер приезжает на место, проводит замеры участка и готовит проект межевого плана. Местоположение границы земельного участка подлежит обязательному согласованию со смежными землепользователями. Кадастровый инженер готовит в составе межевого плана акт согласования границ и проводит саму процедуру согласования с соседями. Если невозможно найти владельцев смежных участков, то в местной газете размещается публикация, которая гарантирует, что все необходимые меры для поиска соседей и согласования акта были проведены.

-А кто должен соседей искать, допустим, если их давно на участке не видели?

-По закону владельцев смежных участков должны искать кадастровые инженеры, однако сами заказчики межевых работ могут помочь с этим и упростить задачу с поисками. С заброшенными участками дела обстоят сложнее. Там без посторонней помощи намного труднее найти кого-либо. Но выход всегда есть, даже если соседи давно уехали из страны.

-После работ на самом участке что кадастровый инженер делает дальше?

-Когда закончили со всеми процедурами согласования, кадастровый инженер записывает межевой план на диск в электронном виде, который передает заказчику. Тот относит данные в МФЦ и вносит границу на кадастровый учет. Постановка на кадастровый учёт — бесплатная услуга.

-А если кадастровый инженер халатно отнесся к своим обязанностям или допустил грубую ошибку? Есть ли контролирующие органы над ними?

-Конечно, есть. Это саморегулируемая организация, в которой состоит кадастровый инженер. Поэтому в случае возникновения недопонимания со стороны заказчика и инженера можно обратиться в соответствующую СРО.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.