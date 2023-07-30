Капремонт в прямом эфире

Вопросы ЖКХ входят в число самых часто обсуждаемых. Например, в Центре управления регионом

с января по июль было обработано более 3 тысяч обращений на эту тему.

Часть из них связана с капитальным ремонтом.

Чтобы немного разгрузить этот блок вопросов, Минстрой Чувашии провел 25 июля прямой эфир на площадке ЦУРа. На наиболее часто задаваемые вопросы жителей республики отвечали теперь уже бывший замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Илья Ионочкин и гендиректор Фонда капремонта Светлана Баранова.

Эфир можно посмотреть по ссылке: vk.com/video-142632677_456241401, а здесь

мы предлагаем читателям его основные моменты.

Продление программы капитального ремонта

Изначально программа была рассчитана на 2014—2043 годы, но Правительство республики удлинило срок до 2055 года. При этом ранее утвержденные программой сроки капремонтов не меняются. Суть, можно сказать, в том, что в программу включаются новостройки, не нуждающиеся в капремонте в ближайшее время, но спустя годы такая потребность у них возникнет.

Где узнать о сроках проведения капитального ремонта?

На сайте Фонда капитального ремонта и платформе «Реформа ЖКХ» открыты и доступны для любого пользователя данные о капремонте конкретного дома. Также получить консультацию можно в самом фонде по номеру 8-800-505-97-71 или на личном приеме.

С начала года ведется разработка нового сайта Фонда капитального ремонта, который будет более функциональным, удобным и информативным для жителей. Например, в разделе «Мой дом» можно будет ознакомиться не только со сроками капремонта, но и с суммой взносов и расходами. Также сайт позволит завести личный кабинет, где можно будет получить квитанцию по капремонту и произвести оплату. Сейчас сайт fkr21.ru работает в тестовом режиме, в полную силу он будет запущен в сентябре.

Отличие капитального ремонта от текущего

Текущий ремонт предполагает локальное устранение аварийных повреждений и неисправностей силами УК или ТСЖ, при проведении же капитального ремонта согласно плану замене подлежит вся система в целом. В частности, в состав работ входят: ремонт фасада, кровли, подвальных помещений, модернизация лифтового оборудования, замена всех внутридомовых систем (водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, газоснабжения). В Чувашии приняты дополнительные виды работ: установка общедомовых приборов учета, утепление фасадов при необходимости, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую. Подъезды и придомовая территория к капремонту не относятся.

Перенос срока капремонта на более ранний

Это возможно при условии, если собираемость взносов по дому составляет не менее 95 %. Жителям такого дома необходимо провести общее собрание собственников жилья и обратиться с протоколом собрания в Минстрой Чувашии или в Фонд капремонта. Также капремонт можно перенести на поздние сроки либо заменить один вид ремонтных работ на другой.

Задолженность по капремонту

На сегодняшний день задолженность собственников по взносам в республике составляет более 600 млн рублей и этого было бы достаточно для проведения капитального ремонта дополнительно порядка 200 МКД. Фондом ведется работа по взысканию средств с должников.

В тему

26 июля Кабинет Министров Чувашской Республики утвердил своим постановлением № 498 перечень услуг и работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капремонт.

Перечень состоит из 10 разделов с обширным перечислением видов работ по каждому. Общий объем документа – 7 листов. Подробнее ознакомиться с ним можно на портале органов власти Чувашии cap.ru в разделе «Законодательство».