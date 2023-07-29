Трудоустройство подростков по принципу единого окна

В Чувашии внедряется практика поиска и предоставления рабочих мест несовершеннолетним по принципу единого окна, то есть когда подросток получает весь комплекс услуг. Первые такие окна заработали в модернизированных кадровых центрах в Алатыре, Канаше и Шумерле.

В 2023 году запланировано организовать временное трудоустройство в свободное от учебы время не менее 15335 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. На 1 июля органами службы занятости заключено 429 договоров на создание временных рабочих мест, в рамках которых трудоустроены 9345 подростков. Треть из трудоустроенных несовершеннолетних составляют подростки в трудной жизненной ситуации. Работа с ними ведется в приоритетном порядке.

Совместно с Минсельхозом Чувашии проведена работа по созданию новых рабочих мест для подростков в сельскохозяйственных организациях республики. В семи муниципальных округах 16 работодателями заявлено более 160 рабочих мест, где большая часть работ запланирована на сезон сбора урожая в августе-сентябре.

Пресс-служба АГ Чувашии.