Создание регулярного военного флота в России – историческая закономерность. Оно было обусловлено настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже XVII-XVIII вв. главным препятствием для экономического и социального развития российского государства.

В военной доктрине Российской Федерации задачами Военно-морского флота, включающего в себя Северный, Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский флоты, Каспийскую и Амурскую военные флотилии, были и остаются оборона побережья границы государства и содействие всем родам войск по поддержанию цели обороны в мирное время и достижения победы над противником в военное время.

В состав Военно-морского флота входят надводные корабли, подводные лодки, морская авиация и части береговой обороны. Надводный и подводный флот, а также авиация флота являются носителями ядерного вооружения, что является сдерживающим фактором для нашего вероятного противника и стран государств НАТО.

Военные моряки Тихоокеанского флота совместно с военными моряками Китайской Народной Республики систематически проводят совместные учения, направленные на поддержание стабильности и мира в индонезийском и тихоокеанском регионах. Военные моряки Черноморского флота оказывают поддержку в налаживании мирной жизни в Сирийской Арабской Республике, а с первых дней специальной военной операции по освобождению территории Украины от неонацистов и наемников стран НАТО — помощь и поддержку ополченцам, казакам, вооруженным формированиям ЛНР, ДНР, Запорожья, воинским частям Российской армии, нанося точечные удары вооружением морского базирования по местам скопления живой силы и техники неонацистов и наемников. Значимым успехом моряков-черноморцев также является выведение из строя портовой инфраструктуры по устью Дуная.

В. Красильников, секретарь правления Совета ветеранов ВС г. Шумерли.

Приглашаем шумерлинцев и гостей города 30 июля в 10.00 к Якорю памяти военных моряков

(на входе на ярмарку «Зеленый базар» со стороны улицы МОПРа), где состоится торжественное мероприятие и торжественное построение ветеранов флота. Митинг проводится капитаном 2 ранга в отставке В. Прохоровым, капитаном 3 ранга в отставке Н. Гамовым, мичманом в отставке А. Аллямовым.