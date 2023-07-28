Шумерлинцы собирают«корзины для бойцов»

Волонтерское движение «Zа Победу!» начало проведение в Шумерле акции «Корзина для бойца» по сбору медикаментов и продуктов длительного хранения. Инициатором и главным организатором акции выступила волонтер Татьяна Ардвеньева. Об этом сообщила председатель Совета женщин города Елена Голованова.

Пластиковые контейнеры с надписью «Корзина для бойца» установлены в нескольких торговых точках города: «Светофор», «Шумерлинка» (ул. Октябрьская, 7), «Вкусный дом» (ул. Карла Маркса, 21), «Табачок» (ул. Щербакова, 14а), «Овощи» (ул. Горького, 20), «Стройхозтовары» (ул. Горького), «Околица» (ул. Сурская, 45), «Стрелец» (ул. Радищева, 30), а также в отделении Почты России на ул. Октябрьской, 6 и в кафе «Встреча» у ж/д вокзала.

Все собранные неравнодушными шумерлинцами товары будут передаваться военнослужащим.

Н. Владимирова.