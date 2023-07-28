С концертом и подарками

24 июля участники волонтерской группы «Шумерля. Посылки на Донбасс» вместе с учениками школы № 2 в очередной раз посетили госпиталь в Ульяновске, где проходят лечение военнослужащие, принимающие участие в СВО

Мы собирались ехать к 9 мая, ещё тогда собрали деньги на покупку подарков, но ребят выписали и в срочном порядке отправили на фронт. Потом ждали выхода из отпуска помощника командующего», — рассказывает руководитель группы Наталья Пронина.

Как и ранее, волонтеры поехали в госпиталь с концертной программой и подарками. На пожертвованные средства были приобретены сладкие подарки и квас. Шумерлинец Андрей Кожанов самостоятельно закупил и предоставил 16 вентиляторов для ребят. Жители Шумерлинского округа, пожелавшие остаться неизвестными, передали в госпиталь 180 бутылок лимонада. А обучающиеся второй школы написали солдатам письма, передали сделанные мальчиками на уроках труда деревянные медальоны и вышитые девочками платочки со славянскими оберегами.

Военный госпиталь в Ульяновске посетил активист школы № 2 Евгений Иванов. В этом году он стал победителем республиканской олимпиады по английскому языку. Евгений развивает и свои творческие способности. «Поездка в Ульяновск стала для меня незабываемым опытом. Было приятно, что наши выступления понравились военнослужащим. Радостно от того, что мы подняли им настроение. Однозначно, надо продолжать поддерживать наших бойцов, в том числе и таким образом», — говорит волонтер.

Военнослужащие от души поблагодарили юных артистов за созданный праздник, а всех неравнодушных шумерлинцев — за внимание и заботу.

Наталья Пронина, руководитель волонтерской группы «Шумерля. Посылки на Донбасс»,

организатор поездки в военный госпиталь Ульяновска:

-После выписки солдаты возвращаются на фронт. Важно было сказать о том, что мы очень им благодарны и, находясь в тылу, тоже стараемся помогать: шьём для госпиталей на прифронтовых территориях, делаем сухой душ и плетëм маскировочные сети.

На днях поступил запрос от добровольческого отряда «Невский» на госпитальные пижамы, мужское нижнее белье и постельное белье. Очень нужны рабочие руки! Приглашаю всех желающих внести свою лепту в поддержку участников СВО! Телефон для справок: 8(961) 3475211.