Судьба парка волнует шумерлинцев

Любовь к родному городу имеет конкретное выражение. Одна из форм этого чувства – забота о нем, трепетное отношение к его истории, разумное преобразование его инфраструктуры.

Неравнодушные шумерлинцы не могут без содрогания смотреть на то, что происходит сегодня в нашем парке. Молодое поколение не отдает себе отчета в том, что шумерлинский парк – явление уникальное потому, что это не посаженные человеком деревья, а часть того лесного массива, который совсем недавно (100 с небольшим лет назад) царил на месте нашего города. Шумерля расположена в очень хорошем месте: река, железная дорога, автотрассы, близость крупных городов. Город нужен был именно здесь, хотя и дорогая цена за него заплачена: вырубка леса. Но парк, сохраняя свою первозданную роскошь (вековые деревья), напоминает горожанам о том, где вырос город, обогащает целебным воздухом, является особой достопримечательностью и ценностью Шумерли.

Конечно, преобразования в парке необходимы, но какие? С 2022 года реализуется проект благоустройства городского парка. После первого этапа жители города смогли оценить результаты проведенного так называемого благоустройства когда-то всеми любимого места отдыха горожан.

В парке есть естественный водоем. В 1987 году пруд был вычищен, обложен бетонными плитами, дно осталось грунтовым. Питался данный водоем паводковыми водами, осадками, со дна били родники. В водоеме сложилась естественная экосистема, водилась рыба, дикие утки воспитывали свое потомство, прилетали и белые лебеди.

В ходе благоустройства бетонные плиты на берегах заменила щебенка. Дно пруда покрыли пленкой, то есть перекрыли доступ родниковой воде и этого источника питания водоема не стало. В результате экосистема пруда нарушилась. Водоемы в парках – это не только ощущение атмосферы, но и эстетическое удовольствие, получаемое отдыхающими. Однако главная составляющая парка – деревья. Среди них — гордость русского леса, дуб.

На берегу паркового пруда растет дуб черешчатый возрастом 360 лет. Благоустроители растительность вокруг него вырубили, обложили очищенное место досками, тем самым перекрыли доступ атмосферным осадкам. В дальнейшем это приведет к недостатку водно-минерального питания. Дерево начнет болеть. А сколько деревьев загубили, прокладывая асфальтированную дорожку по периметру парка?

Именно так завершился 1-й этап реконструкции, на что указала проверка представителей Народного фронта.

В 2023 году приступили к выполнению 2-го этапа благоустройства парка. Для этого решили убрать с любовью посаженные и заботливо выращенные 37-летние голубые и 50-летние зеленые ели. 6 июня руководство города организовало встречу с горожанами. По итогам этой встречи ели решили оставить, удалив лишь нижние ветки, чтобы с центральной площади был хороший обзор парка и памятника В.И. Ленину.

Ели горожане отстояли, прямого уничтожения не произошло, зато стало происходить косвенное уничтожение. Во время демонтажа трибуны ковшом экскаватора была повреждена корневая система деревьев. Ель – культура таежная, корни ее располагаются в верхнем плодородном слое почвы, и такое варварское обращение с этой нежной культурой приведет к болезням и сокращению продолжительности жизни дерева. Плодородный грунт не привезли, корни не закрыли.

Еще более печальная участь постигла дубовые насаждения. Дубам, растущим в нашем парке, по 350-400 лет. Вместо того, чтобы открыть просто доступ туристам к деревьям, которые в наше время становятся уникальными экспонатами природы по ценности, красоте и значимости, исполнители работ по проекту с помощью тяжелой техники сломали березы, клены платановидные, рябины и другие деревья и кустарники. Для прогулок вполне достаточно было двухметровых по ширине троп, а вместо них появились бетонные «дороги», выкупленные слишком дорогой ценой — утратой деревьев и кустарников. Затем удалили «шубу» (подлесок) у дубов. Дуб растет в «шубе», являясь деревом 1-го яруса. 2-й, 3-й и последующие ярусы образуют деревья, кустарники и травы. Вместе они создают не только оптимальный температурный режим, но и обеспечивают водно-минеральное питание дуба. Также был удален верхний слой почвы, в котором обитают грибы – симбионты, создающие микоризу — связь гриба с корнями дуба. Такая деятельность подрядчиков обеспечила дубам медленную и верную гибель. Это косвенное уничтожение флоры остатка Присурского лесного массива, каковым является наш парк.

Жители города предлагали городской администрации воспользоваться услугами местного лесовода и краеведа, чтобы он был наблюдателем при выполнении этих работ, но наш совет не был услышан.

В связи с таким положением в ходе реконструкции парка возникли следующие вопросы:

Почему проект по реконструкции парка и центральной площади нашего города в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется без научной основы?

Прошел ли проект экологическую экспертизу?

Почему городская администрация и подрядчик при подготовке проекта не воспользовались опытом профессионалов (краеведов, биологов)?

Почему в парке кронируют (формируют крону) липовые деревья во время их цветения?

В настоящее время при выполнении работ в парке по созданию эко-тропы идет вырубка деревьев, кустарников без схемы и без контроля. Жители города обеспокоены тем, что реализация проекта в конечном итоге будет завершена с непоправимым результатом.

Какой мы видим реконструкцию парка? Очистить территорию от сухостоя, лебеды и мусора. Вдоль новоявленных дорожек посадить аллеи рябин, лип, березок и т.д. Привлечь для этой работы осенью школьников: каждая школа высаживает свою аллею. И тогда новым поколениям достанется после нас не жалкое наследство, а ухоженный парк, вернувший свое звание гордости города.

Г.Я. Ершова, почетный гражданин г. Шумерли, Е.А. Чупракова, врач, З.В. Шурыгина, почетный гражданин г. Шумерли, заслуженный учитель РСФСР, Л.Г. Спирина, почетный донор Российской Федерации, Л.И. Лермонтова, заместитель председателя общества ветеранов г. Шумерли,

М.А. Киселева, почетный гражданин г. Шумерли, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, Н.И. Самойлова, заслуженный учитель Чувашской Республики и Российской Федерации, Л.В. Осипова, член Общественного совета г. Шумерли, К.П. Красненкова, отличник народного просвещения, Т.Ю. Лукошкова, ветеран педагогического труда, Н.Ф. Бусарева, депутат городского Собрания 3-х созывов, В.Н. Строгова, ветеран педагогического труда.