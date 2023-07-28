Семьям участников СВО оказывается необходимая помощь

24 июля в администрации Шумерлинского муниципального округа состоялось очередное заседание муниципального координационного центра по социальной помощи семьям мобилизованных граждан и добровольцев-контрактников, участвующих в СВО.

Как проинформировала советник главы администрации округа по работе с молодёжью Надежда Смолева, помощь в виде поставки древесины оказана 6 заявителям на общую сумму 70,7 тыс. руб. Средства на оказание социальной помощи выделены из муниципального бюджета. В августе запланирована поставка древесины еще 14 семьям заявителей.

Затем директор Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения Елена Волкова ознакомила участников заседания с Указом Главы Чувашской Республики от 1 июня 2023 г. № 68 «О единовременной денежной выплате гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (имевшим иные правоотношения), принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции» и его реализации на месте.

Источник: сайт Шумерлинского МО.