Пора восстанавливать и местные дороги

19 июля Глава Чувашии Олег Николаев в режиме видеоконференцсвязи с генеральным директором АО «ДСК Автобан» Алексеем Андреевым обсудил вопрос восстановления автодорог,

задействованных при строительстве М-12.

лаева в центральном штабе строительства 6-го этапа М-12 в Дубовке по вышеназванному вопросу состоялось выездное совещание. Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов встретился с Вячеславом Петушенко, председателем правления государственной компании «Российские автомобильные дороги», которая является государственным заказчиком строительства М-12. В совещании также приняли участие генеральный директор АО «ДСК «АВТОБАН» Алексей Андреев, депутаты Госсовета Чувашии и руководители муниципальных округов.

В ходе встречи состоялось обсуждение вопроса восстановления автодорог «Кожевенное – Гарт», «Порецкое – Мочкасы», «Ибреси – Березовка – Кудеиха», которые практически уничтожены большегрузами, перевозившими стройматериалы к М-12.

Подрядчики должны были завершить перевозку песка с карьера Сиявы в Порецком округе и приступить к восстановительным работам 1 июля. Но из-за потребности дополнительного объема песка для завершения строительства М-12 его перевозка на этих участках продолжается, а восстановительные работы приостановлены.

В ходе совещания стороны еще раз обозначили план работы по восстановлению дорог и выработали возможные пути решения по перевозке песка. Так, транспортировка песка будет осуществляться по прежнему маршруту по автодорогам регионального и местного значения: Кожевенное – Гарт, Ибреси – Березовка – Кудеиха, Чебоксары – Сурское в Порецком и Шумерлинском муниципальных округах. Руководство компаний по строительству дорог заверило, что перевозка песка большегрузами завершится к 15 августа, а все работы по восстановлению местных дорог будут закончены до 28 августа текущего года.

Депутат Госсовета Чувашии Виктор Горбунов от имени участников встречи и избирателей выразил уверенность в том, что данные на совещании обязательства будут выполнены, и 1 сентября школьные автобусы повезут детей из близлежащих к М-12 населенных пунктов по отремонтированным дорогам.

Глава Шумерлинского МО Лев Рафинов: -Совещание было посвящено предстоящему ремонту дорог, которые сегодня задействованы при строительстве автомагистрали М-12. Правительство республики этот вопрос держит на контроле.

Вопрос восстановления касается и Шумерлинского округа, а именно дорог Чебоксары – Сурское – п. Красный Октябрь – п. Красный Атмал протяженностью около 18 км. Они сегодня находятся не в нормативном состоянии, худо-бедно мы их пока содержим в проезжем состоянии.

2 км дороги от Красного Октября до эстакады включены в план ремонтных работ этого года. В 2024—2025 годах будут массово производиться капитальные ремонты дорог, задействованных при строительстве автомагистрали М-12. В том числе будут отремонтированы и около 16 км дорог на территории Шумерлинского округа.

М. Ветликова.