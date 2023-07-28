Почти 150 заявок от Чувашской Республики подано на соискание главной просветительской премии страны — в 4 раза больше, чем в 2022 г. Всего Общество «Знание» получило более 13 тысяч заявок и 89 регионов России.

В числе кандидатов от республики в номинации «За просветительскую деятельность в университете» — Надежда Рунгш, кандидат педагогических наук, доцент кафедры романо-германской филологии ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Автор ряда методических пособий и монографий по лингвистике и литературе, участница научно-просветительских проектов, организатор лекций и мастер-классов по иностранным языкам. В номинации «Наставник года» участвует Людмила Селиванова, координатор поискового объединения «Свободный Поиск» имени первого героя Советского Союза в Чувашии В. П. Винокурова на базе Новочебоксарского химико-механического техникума. В деятельность организации входит проведение выездов на места сражений времен Великой Отечественной войны, сбор информации о солдатах-земляках, работа по патриотическому воспитанию молодежи.

Среди претендентов в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Культура и Искусство»» — спектакль «Кукушкины ночи» («Куккук каҫӗсем») Чувашского государственного института культуры и искусств. Его цель — сохранение национальной идентичности и приобщение молодежи к традициям чувашского народа. В 2022—2023 гг. он был сыгран более 50 раз, его зрителями стали свыше 10 тыс. зрителей.

Одним из ведущих трендов среди заявок по России стало большое количество патриотических проектов, а также инициатив, нацеленных на развенчание фейков о нашей стране ее прошлом и настоящем, на воспитание любви к родному краю и Родине в целом. Деятельность ряда просветителей способствует укреплению народного единства. Они распространяют знания об истории, культуре и традициях народов России, сохранении коренных языков. Внимание также уделяется профориентационным проектам и популяризации направлений, важных для российской экономики, в том числе химической промышленности, инженерному делу, искусственному интеллекту и большим данным.

«Количество участников Знание.Премия от года к году растет: в этом году мы преодолели планку в 13 тысяч участников. Просветительским движением охвачена вся страна, в том числе Херсонская и Запорожская области, ЛНР и ДНР. Важно, что в Год педагога и наставника одной из самых популярных стала номинация «Наставник года». Среди соискателей — представители педагогических династий, лекторы Общества со времен СССР, а также участники премии прошлых лет, которые продолжили работу и вернулись с ещё более сильными заявками. Радует, что в нашей стране такое множество самых разнообразных инициатив и проектов в разных сферах просвещения и достойнейших претендентов», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Все заявки пройдут независимый многоступенчатый отбор, а лучшие войдут в шорт-лист и будут оценены Почетным жюри на очном заседании в октябре.

В октября-ноябре на сайте премии и в социальных сетях пройдет традиционное народное голосование, которое определит лауреатов в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» по двум категориям — лучший просветитель и лучший просветительский проект. Также голосованием среди детско-юношеской аудитории будет выбран победитель в специальной номинации «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков «Выбор Первых»», инициированной в 2023 году Российским движением детей и молодежи «Движение Первых».

Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Торжественная церемония вручения просветительской награды Знание.Премия состоится в конце ноября в Москве. Следить за этапами Знание.Премия можно на официальном сайте награды.

***

Знание.Премия — главная просветительская награда страны, которая была учреждена в 2021 году для признания достижений российских педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. В 2021 – 2022 гг. награда Российского общества «Знание» называлась «просветительская Премия «Знание»». С 2023 года название изменилось на Знание.Премия.

В прошлом году премия собрала свыше 6000 заявок из 86 регионов России. Над отбором номинантов и лауреатов работали 673 члена Экспертного совета и Экспертной комиссии и 46 членов Почетного жюри. В состав Почетного жюри награды в 2022 г. вошли заместитель Руководителя Администрации Президента РФ — пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, помощник Президента РФ Владимир Мединский, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр науки и образования РФ Валерий Фальков, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, Президент, Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, художественный руководитель-директор МХТ им. А.П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский, а также ректоры вузов и другие авторитетные деятели, культуры, науки, искусства, образования и т.д. Имена 23 лауреатов в 13 номинациях были названы 13 декабря 2022 года в Государственном Кремлевском дворце. Информацию о номинантах и лауреатах Знание.Премия 2021 и 2022 годов можно найти на сайте.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Больше информации о деятельности Российского общества «Знание» — на сайте и в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram..