Завтра, 29 июля, в Республиканской клинической офтальмологической больнице пройдёт День открытых дверей для участников СВО и членов их семей.

Все желающие смогут пройти комплексное диагностическое обследование, а также получить консультации врачей-офтальмологов. По показаниям будут даны рекомендации по лечению выявленной патологии. Прием пациентов пройдет с 8 до 13 часов по предварительной записи по телефону 8 (8352) 51-36-54. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), для юных пациентов — свидетельство о рождении.

Минздрав Чувашии.