Объявлен прием заявлений от кандидатов в молодёжный парламент

Об этом сообщает администрация Шумерлинского муниципального округа.

Молодёжный парламент при Собрании депутатов недавно вновь был создан после многолетнего перерыва. В этот совещательный и консультативный орган могут входить молодые граждане, достигшие 16 лет, зарегистрированные и проживающие на территории округа.

Заявления и документы от кандидатов о включении в состав молодежного парламента принимаются организационной комиссией при Собрании депутатов округа первого созыва по 25 августа включительно. Затем материалы будут рассматриваться в течение 15 дней и представляться на рассмотрение Собрания депутатов для утверждения.

Всего в молодежный парламент планируется включить от 20 до 30 человек.

Н. Игнатьева.