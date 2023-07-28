Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем специалиста по связям с общественностью!

Каждый из вас – представителей многотысячного профессионального сообщества специалистов по связям с общественностью: пресс-секретарей, маркетологов, бренд-менеджеров, специалистов по ведению социальных сетей – выполняет неоценимую работу. Без вас невозможно представить современную жизнь, когда стремительно растут объём и скорость распространения информации.

Вы формируете общественное мнение, создаете многогранный образ людей и компаний, имидж Чувашской Республики как привлекательного для инвестиций, развития туризма, для жизни региона, популяризируете ценности, продвигаете продукты и услуги, определяете смыслы, работаете с репутационными рисками. А самое главное – выстраиваете коммуникации с гражданами, легко, убедительно и просто рассказывая о самых сложных явлениях и процессах.

Конечно, особо важна роль специалистов в государственном секторе, где диалог с людьми имеет первостепенное значение. Особое искусство – эффективно и точно доводить информацию до аудитории, разъяснять, показывать, вовлекать. Публичная власть должна быть понятна и открыта для каждого жителя Чувашии, чего мы и добиваемся с вашей помощью.

Быть в этой профессии – значит быть прежде всего с самим с собой в гармонии, работать по любви, чувствуя в себе творческий потенциал, понимая, что это призвание, главное в жизни – служение людям.

В Чувашии это понимают и подходят к связям с общественностью как к приоритетной сфере, которая требует популяризации. С 2021 года проводим уникальный для всей страны конкурс профессионального мастерства «PRофи-21», внедряем для работы пресс-секретарей органов власти профессиональные стандарты, повышаем их квалификацию.

Благодарю каждого из вас за интересную и содержательную работу, постоянный поиск и творческий подход. Желаю вам энергии, новых профессиональных побед и всего самого доброго!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев.