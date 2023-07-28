Алла Салаева «Поддержка всегда приходит, когда всё искренне, от сердца»

Депутат Государственной Думы Алла Салаева передала волонтерской группе «Своих

не бросаем» медикаменты для участников СВО

В марте этого года активисты женского движения Шумерли встретились с депутатом Государственной Думы Аллой Салаевой. Тогда за круглым столом руководитель волонтерской группы «Своих не бросаем» Валентина Долгова сообщила о сборе средств и медикаментов для госпиталя в Горловке. «Включусь в эту работу и помогу женщинам Шумерли, вместе соберем всё необходимое. Поддержка всегда приходит, когда всё искренне, от сердца», — откликнулась Алла Леонидовна.

27 июля в Шумерлю с гуманитарной помощью прибыла помощник депутата Влада Бадина. Она вручила руководителю волонтерской группы коробки с медикаментами, необходимыми при оказании первой помощи на передовой: стерильные шприцы, системы, перевязочные материалы, антисептики, используемые для борьбы с инфекциями, противовоспалительные и противомикробные препараты, антибиотики местного применения, обезболивающие препараты.

«Безусловно, государство обеспечивает госпитали необходимым, но жизнь, особенно в условиях СВО, шире нормативов.

Закупка лекарств для отправки в госпиталь в Горловке (ДНР) осуществлялась по согласованию с медицинским персоналом самого госпиталя – Горловка, Вторая городская больница, хирургический корпус. Именно туда с передовой везут бойцов. Бойцы разные — с самых разных регионов: Чувашии, Челябинска, Санкт-Петербурга. Передовая в 15 минутах езды от больницы", — поделилась с газетой Влада Бадина.

М. Ветликова.