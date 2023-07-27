Соблюдение гигиены и вакцинация – основная защита от гепатитов

С 24 по 30 июля проходит Неделя профилактики заболеваний печени. Заведующая Кабановским фельдшерско-акушерским пунктом Светлана Утейкина встретилась с воспитателями дошкольной группы «Капитошка» Алгашинской школы и провела с ними беседу о профилактике вирусных гепатитов.

В настоящее время известно пять вирусов гепатита — A, B, C, D и E. Каждый из них представляет опасность для человека. Вирусы гепатитов A и E передаются преимущественно через загрязненную воду, пищевые продукты и грязные руки. Передача вирусов гепатита B, C и D осуществляется через кровь, а также от инфицированной матери ребенку во время родов и при незащищенном половом контакте. Поэтому действенными профилактическими мероприятиями против заболевания гепатитами являются соблюдение гигиены, внимательность при переливании крови и осторожность при выборе половых партнеров, напомнила собравшимся Светлана Утейкина.

Подробнее медработник остановилась на вакцинации — главной защите организма от гепатитов А и В. «Прививки проводятся бесплатно детям и взрослым в возрасте до 55 лет, не привитым ранее против этой инфекции. Иммунизация против вирусного гепатита А проводится лицам из групп высокого риска: медицинским работникам, работникам сферы обслуживания населения, занятым на предприятиях пищевой промышленности, в организациях общественного питания, а также обслуживающих водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети», — отметила Светлана Утейкина. Вакцины против гепатита С на сегодняшний день не существует, это связано с высокой изменчивостью вируса. Однако в последние годы достигнуты значительные успехи в лечении хронического гепатита С: появились новые высокоэффективные и безопасные препараты.

Е. Ефремова, Шумерлинский ММЦ.