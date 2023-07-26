Чувашская Республика участвует в фестивале стрит-арта ПФО «ФормART»

Главной темой для работ в этом году стала «Сила знаний». Профессиональным стрит-арт-художникам и художникам-любителям предложили создать эскиз работы, отражающий роль учителей и наставников в жизни каждого человека, а также знаний и современных технологий как основы движущей силы развития общества.



Сейчас победитель регионального этапа Станислав Маков занимается отрисовкой художественного изображения под названием «Учитель». Новое граффити украсит здание общежития Чувашского государственного института культуры и искусств по адресу Энтузиастов, 26. Сегодня автор эскиза наносит последние штрихи.



О своей работе стрит-арт-художник рассказывает следующее:«Я считаю, что талант – это всего лишь семя, которое необходимо взрастить. Лучше и быстрее это делается благодаря учителю, и поэтому в центре композиции мы видим руки учителя, которые взрастили этот прекрасный цветок. Он достиг своего пика цветения, а это значит что талант уже развился, и мы видим выше цветка балерину. Это как раз таки ученик учителя, который, получив талант, поднимается к своей мечте, звездам!»



Лучшие работы окружного фестиваля стрит-арта будут выбирать всенародно. Поддержать творение художника из Чувашии можно будет при помощи голосования, оно начнётся 1 августа. Имена победителей IV сезона фестиваля объявят на торжественной церемонии награждения в Кирове. Обладатели I, II и III мест получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего развития творчества.



Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Чувашской Республики.