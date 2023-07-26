Фестиваль «Зеленое золото России» импортозаместит зарубежный «Октоберфест»

Фестиваль пива «Зелёное золото России» стал традицией: второй год подряд мероприятие будет проводиться в Чувашии, на территории около Чебоксарского речного порта. Пивоварни, предприятия общепита, творческие коллективы будут удивлять гостей события на протяжении 8 дней – с 12 по 19 августа.

На территории фестиваля разместятся 12 шатров белого цвета – здесь представят пенные напитки пивоварни из 8 регионов страны – Воронежской, Калужской, Ленинградской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областей, а также Татарстана и Чувашии.

В 18 ярмарочных домиках и реечных павильонах – гастрономические удовольствия: фермерские сыры и колбасы, быки на вертеле, замаринованные ведущими рестораторами региона, пицца прямиком из печи, машина-барбекю, где на дубовых щепках закоптится мраморная говядина для брискетов и бургеров.

Впервые на площадке мероприятия планируется обустроить музей пивоварения и деревенского быта под открытым небом. На площадке расскажут про обряд пивоварения, поделятся старинными рецептами.

Со всех ракурсов будет просматриваться сцена, на которой будут выступать местные исполнители, а также группы из Москвы и Казани. Хедлайнером мероприятия станет белорусская панк-рок-группа «Леприконсы» известная треком «Солдаты» для одноименного сериала, песнями «Хали-гали, Паратрупер», «Девчонки полюбили не меня» и не только.

Вход на фестиваль платный, от 100 до 350 рублей в зависимости от времени посещения. Продажа уже стартовала на официальном сайте события hopfest.ru.

Пока жители и гости Чувашии участвуют в развлекательной части, профессионалы-пивовары и хмелеводы будут обсуждать развитие отрасли. Для экспертного сообщества 17-18 августа будет организована деловая программа с посещением чувашских предприятий, выращивающих и перерабатывающих хмель, дискуссиями о тенденциях и регулировании рынка, а также о способах повышения качества урожая и итогового продукта его переработки.

Вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов: «Чувашия – всероссийский центр производства хмеля, 90% «зелёного золота» страны производится на плантациях в республике. Республика хранит многовековой опыт выращивания культуры, и нам есть, чем поделиться с гостями – на базе Чувашского ГАУ создан Центр компетенций по развитию хмелеводства, где ведётся научная и исследовательская работа. Кроме того, в Чувашии находится научно-исследовательский институт сельского хозяйства, который единственный в России, поддерживает коллекцию около 250 сортов хмеля».

Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики

