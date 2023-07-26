Сферум интегрировал электронный журнал и дневник в Чувашии

Образовательный сервис Сферум и компания «ИРТех» провели интеграцию сервиса коммуникаций и государственной информационной системы «Электронное образование Чувашской республики», включающей в себя электронный журнал и дневник.

Теперь учителя, ученики и их родители могут общаться в чатах и совершать онлайн-звонки непосредственно из электронного журнала и дневника с помощью учебного профиля Сферум в VK Мессенджере, который является полностью российской разработкой. Кроме того, в чатах можно обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео до 4 ГБ. Запланировать и запустить урок педагоги могут также из электронного журнала, ученики увидят его и присоединятся в чате VK Мессенджера или из ЭЖД.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами единого цифрового образовательного пространства, нужно однократно связать свой аккаунт в ГИС «Электронное образование Чувашской республики» с учебным профилем. Сервис предоставляется абсолютно бесплатно, в нем нет рекламы и спама.

«Интеграция Сферума и ГИС «Электронное образование Чувашской республики» выглядит логичным шагом по развитию единого и безопасного образовательного пространства для школ в регионе и дает возможность педагогам, школьникам и их родителям легко и эффективно коммуницировать по всем учебным вопросам. Совместно с партнерами мы стремимся сделать учебный процесс более современным и доступным», — прокомментировал гендиректор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик Сферума) Рубен Акопов.

«Сферум помогает привнести в процесс образования новые методы — в первую очередь, обучение через развитие коммуникаций с использованием современных инструментов. Мы рассматриваем интеграцию с этим сервисом как очередной шаг в развитии единого цифрового образовательного пространства Чувашии», — заявил гендиректор АО «ИРТех» (компания-разработчик систем управления образованием, в том числе ГИС «Электронное образование Чувашской республики») Олег Исайкин.

Сферум активно работает над интеграцией с электронными журналами и дневниками в российских регионах. Сегодня он доступен в региональных государственных информационных системах в сфере образования Нижегородской, Псковской и Кировской, Оренбургской, Курской, и Калининградской, а также многих других регионов.

Чувашинформ.рф.