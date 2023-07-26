На защите Ленинграда (к 80-летию Мгинской наступательной операции. Из рассекреченных материалов Министерства обороны Российской Федерации)

Мой отец когда-то давно говорил, что его старший брат Григорий Матвеевич Ерофеев, мой дядя, 1924 года рождения, погиб под Ленинградом. Кроме извещения в адрес моей бабушки от него больше ничего нет: «Извещение. Ваш сын, гвардии красноармеец Ерофеев Григорий Матвеевич, уроженец Чувашской АССР, Шумерлинского района, д. Савадеркино, в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 22 июля 1943 года, похоронен в районе 8-й ГЭС, квадрат 3889 Ленинградской области. Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. Командир в/ч 67661 гв. подполковник Самоделкин, нач. штаба гв. майор Новицкий. 11 августа 1943 г.»
Извещение о гибели сына к матери дошло только через полгода – 13 февраля 1944 года.
С рассекречиванием архивов Министерства обороны появилась возможность коротко узнать биографию и проследить боевой путь моего дяди Гриши.
Родился Григорий в 1924 году в деревне Савадеркино Шумерлинского района в крестьянской семье первым ребёнком. Кроме него, в семье родилось ещё шестеро детей.
Окончил Савадеркинскую начальную школу, а в 1939 году — Туванскую семилетку. Затем встал вопрос о выборе профессии.
После постановления ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 года «О темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» начинается создание в районных центрах государственных МТС – машинно-тракторных станций. Всего в стране появилось около 9 тысяч МТС. И одним из престижных и популярных профессий 30-х годов ХХ века на селе становится профессия тракториста. Наверное, поэтому после окончания школы Григорий получает профессию тракториста при Шумерлинской МТС, обещавшую неплохую перспективу. Но впереди – суровые годы.
В мае 1942 года Григорий проводил на фронт своего отца – Матвея Ерофеевича, которому шёл 39-й год. А в сентябре повестку получил уже сам. Ему всего 18. Вместе с ним из Савадеркино призван также 18-летний Василий Иванович Егоров. В одной команде с ними оказались ещё 16 шумерлинцев. Вначале все были вместе, в качестве курсантов проходили курс молодого бойца. А затем судьба разбросала их по разным полкам, но все воевали на Ленинградском фронте, в кольце окружения защищали Ленинград от захватчиков.
Первоначально я ставил задачу узнать судьбу только своего дяди. Но узнав, что с ним вместе призвались ещё много шумерлинских ребят, решил проследить их боевой путь. Наверняка потомки, интересующиеся своей родословной, узнают в них своих родственников, погибших при защите Родины или вернувшихся с войны.
Какова же их судьба? Об этом можно узнать по документам, рассекреченным Министерством обороны, которые находятся в открытом доступе.
- Ерофеев Григорий Матвеевич из деревни Савадеркино, образование 7 классов, рабочий, тракторист.
- Егоров Василий Иванович из деревни Савадеркино, образование 4 класса, колхозник.
- Ильин Пётр Васильевич из деревни Верхняя Кумашка, образование 9 классов, колхозник.
- Фомин Василий Григорьевич из деревни Верхняя Кумашка, образование 7 классов, колхозник.
- Молостов Анатолий Фёдорович из деревни Тугасы, образование 7 классов, колхозник.
- Белов Михаил Петрович из деревни Синькасы, учащийся 10 класса, член ВЛКСМ.
- Соловьёв Иван Прохорович из деревни Торханы, учащийся 10 класса, член ВЛКСМ.
- Ефимов Вениамин Викторович из села Ходары, образование 8 классов, колхозник.
- Егоров Григорий Захарович из деревни Верхние Магарины, образование 7 классов, колхозник.
- Баринов Василий Никитович из посёлка Разъезд Мыслец, родился в Больших Алгашах, образование 7 классов, рабочий, тракторист, русский.
- Клибышев Пётр Андреевич родом из с. Четвертаково Ардатовского района Мордовской АССР, учащийся 10 класса, русский, место жительства в Шумерле: ул. Октябрьская, 24 (видимо, дом стоял на месте нынешнего здания администрации Шумерлинского района).
- Романов Анатолий Иванович родом из Кузоватово Куйбышевской области, образование 9 классов, бухгалтер, русский, место жительства в Шумерле: ул. Кумашкинская дорога, 7.
- Липатов Николай Александрович родом из д. Елховка Пильнинского района, чл. ВЛКСМ, рабочий, токарь, образование 7 классов, русский, место жительства в Шумерле: ул. Пролетарская, 33.
- Матрёнин Михаил Васильевич родом из д. Хухорево Больше-Игнатовского района Мордовской АССР, чл. ВЛКСМ, рабочий, тракторист, образование 7 кл., русский, место жительства в Шумерле: ул. Казанская, 12.
- Николаев Пётр Иванович родом из Анастасово Порецкого района, тракторист, образование 7 классов, русский, место жительства в Шумерле: Тракторная дорога, 10.
- Орлов Николай Яковлевич родом из Ильиной Горы Курмышского (ныне Ядринского) района, образование 7 кл., рабочий, тракторист, русский, место жительства в Шумерле: ул. Завокзальная, 7.
- Горбунчиков Александр Алексеевич родом из Сердобска Пензенской области, образование 7 классов, слесарь, русский, место жительства в Шумерле: ул. Чкалова, 11, кв.1.
- Грошев Иван Михайлович родом из д. Б. Кандарать Карсунского района Куйбышевской области, образование 4 кл., рабочий, русский, место жительства: д. Шумерля.
Что же их объединяет? Все парни 1924 года рождения. Всем по 18 лет. 16 из них имеют образование не ниже 7-и классов. Все холостые. Половина — чувашские парни, половина – русские. 8 парней родились за пределами Чувашии. Видимо, их родители переехали в Шумерлю на стройки первых пятилеток: заводов дубильных экстрактов, «Большевик», «Труженик». В основном все были призваны 29 сентября 1942 года и отправлены в блокадный Ленинград. Среди них 5 трактористов, которых можно было бы подготовить на должность механиков-водителей танков. Но командование, видимо, посчитало, что пехотинцы в оборонительных боях болотистой местности Ленинградской области нужнее, чем танкисты.
В. Ерофеев, Н. Кумашка.
Продолжение следует.