На защите Ленинграда (к 80-летию Мгинской наступательной операции. Из рассекреченных материалов Министерства обороны Российской Федерации)

Мой отец когда-то давно говорил, что его старший брат Григорий Матвеевич Ерофеев, мой дядя, 1924 года рождения, погиб под Ленинградом. Кроме извещения в адрес моей бабушки от него больше ничего нет: «Извещение. Ваш сын, гвардии красноармеец Ерофеев Григорий Матвеевич, уроженец Чувашской АССР, Шумерлинского района, д. Савадеркино, в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 22 июля 1943 года, похоронен в районе 8-й ГЭС, квадрат 3889 Ленинградской области. Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. Командир в/ч 67661 гв. подполковник Самоделкин, нач. штаба гв. майор Новицкий. 11 августа 1943 г.»

Извещение о гибели сына к матери дошло только через полгода – 13 февраля 1944 года.

С рассекречиванием архивов Министерства обороны появилась возможность коротко узнать биографию и проследить боевой путь моего дяди Гриши.

Родился Григорий в 1924 году в деревне Савадеркино Шумерлинского района в крестьянской семье первым ребёнком. Кроме него, в семье родилось ещё шестеро детей.

Окончил Савадеркинскую начальную школу, а в 1939 году — Туванскую семилетку. Затем встал вопрос о выборе профессии.

После постановления ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 года «О темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» начинается создание в районных центрах государственных МТС – машинно-тракторных станций. Всего в стране появилось около 9 тысяч МТС. И одним из престижных и популярных профессий 30-х годов ХХ века на селе становится профессия тракториста. Наверное, поэтому после окончания школы Григорий получает профессию тракториста при Шумерлинской МТС, обещавшую неплохую перспективу. Но впереди – суровые годы.

В мае 1942 года Григорий проводил на фронт своего отца – Матвея Ерофеевича, которому шёл 39-й год. А в сентябре повестку получил уже сам. Ему всего 18. Вместе с ним из Савадеркино призван также 18-летний Василий Иванович Егоров. В одной команде с ними оказались ещё 16 шумерлинцев. Вначале все были вместе, в качестве курсантов проходили курс молодого бойца. А затем судьба разбросала их по разным полкам, но все воевали на Ленинградском фронте, в кольце окружения защищали Ленинград от захватчиков.

Первоначально я ставил задачу узнать судьбу только своего дяди. Но узнав, что с ним вместе призвались ещё много шумерлинских ребят, решил проследить их боевой путь. Наверняка потомки, интересующиеся своей родословной, узнают в них своих родственников, погибших при защите Родины или вернувшихся с войны.

Какова же их судьба? Об этом можно узнать по документам, рассекреченным Министерством обороны, которые находятся в открытом доступе.