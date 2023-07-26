26 Июл

На защите Ленинграда (к 80-летию Мгинской наступательной операции. Из рассекреченных материалов Министерства обороны Российской Федерации)

Мой отец когда-то давно говорил, что его старший брат Григорий Матвеевич Ерофеев, мой дядя, 1924 года рождения, погиб под Ленинградом. Кроме извещения в адрес моей бабушки от него больше ничего нет: «Извещение. Ваш сын, гвардии красноармеец Ерофеев Григорий Матвеевич, уроженец Чувашской АССР, Шумерлинского района, д. Савадеркино, в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 22 июля 1943 года, похоронен в районе 8-й ГЭС, квадрат 3889 Ленинградской области. Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. Командир в/ч 67661 гв. подполковник Самоделкин, нач. штаба гв. майор Новицкий. 11 августа 1943 г.»

Извещение о гибели сына к матери дошло только через полгода – 13 февраля 1944 года.
С рассекречиванием архивов Министерства обороны появилась возможность коротко узнать биографию и проследить боевой путь моего дяди Гриши.
Родился Григорий в 1924 году в деревне Савадеркино Шумерлинского района в крестьянской семье первым ребёнком. Кроме него, в семье родилось ещё шестеро детей.
Окончил Савадеркинскую начальную школу, а в 1939 году — Туванскую семилетку. Затем встал вопрос о выборе профессии.
После постановления ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 года «О темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» начинается создание в районных центрах государственных МТС – машинно-тракторных станций. Всего в стране появилось около 9 тысяч МТС. И одним из престижных и популярных профессий 30-х годов ХХ века на селе становится профессия тракториста. Наверное, поэтому после окончания школы Григорий получает профессию тракториста при Шумерлинской МТС, обещавшую неплохую перспективу. Но впереди – суровые годы.
В мае 1942 года Григорий проводил на фронт своего отца – Матвея Ерофеевича, которому шёл 39-й год. А в сентябре повестку получил уже сам. Ему всего 18. Вместе с ним из Савадеркино призван также 18-летний Василий Иванович Егоров. В одной команде с ними оказались ещё 16 шумерлинцев. Вначале все были вместе, в качестве курсантов проходили курс молодого бойца. А затем судьба разбросала их по разным полкам, но все воевали на Ленинградском фронте, в кольце окружения защищали Ленинград от захватчиков.
Первоначально я ставил задачу узнать судьбу только своего дяди. Но узнав, что с ним вместе призвались ещё много шумерлинских ребят, решил проследить их боевой путь. Наверняка потомки, интересующиеся своей родословной, узнают в них своих родственников, погибших при защите Родины или вернувшихся с войны.
Какова же их судьба? Об этом можно узнать по документам, рассекреченным Министерством обороны, которые находятся в открытом доступе.

  1. Ерофеев Григорий Матвеевич из деревни Савадеркино, образование 7 классов, рабочий, тракторист.
  2. Егоров Василий Иванович из деревни Савадеркино, образование 4 класса, колхозник.
  3. Ильин Пётр Васильевич из деревни Верхняя Кумашка, образование 9 классов, колхозник.
  4. Фомин Василий Григорьевич из деревни Верхняя Кумашка, образование 7 классов, колхозник.
  5. Молостов Анатолий Фёдорович из деревни Тугасы, образование 7 классов, колхозник.
  6. Белов Михаил Петрович из деревни Синькасы, учащийся 10 класса, член ВЛКСМ.
  7. Соловьёв Иван Прохорович из деревни Торханы, учащийся 10 класса, член ВЛКСМ.
  8. Ефимов Вениамин Викторович из села Ходары, образование 8 классов, колхозник.
  9. Егоров Григорий Захарович из деревни Верхние Магарины, образование 7 классов, колхозник.
  10. Баринов Василий Никитович из посёлка Разъезд Мыслец, родился в Больших Алгашах, образование 7 классов, рабочий, тракторист, русский.
  11. Клибышев Пётр Андреевич родом из с. Четвертаково Ардатовского района Мордовской АССР, учащийся 10 класса, русский, место жительства в Шумерле: ул. Октябрьская, 24 (видимо, дом стоял на месте нынешнего здания администрации Шумерлинского района).
  12. Романов Анатолий Иванович родом из Кузоватово Куйбышевской области, образование 9 классов, бухгалтер, русский, место жительства в Шумерле: ул. Кумашкинская дорога, 7.
  13. Липатов Николай Александрович родом из д. Елховка Пильнинского района, чл. ВЛКСМ, рабочий, токарь, образование 7 классов, русский, место жительства в Шумерле: ул. Пролетарская, 33.
  14. Матрёнин Михаил Васильевич родом из д. Хухорево Больше-Игнатовского района Мордовской АССР, чл. ВЛКСМ, рабочий, тракторист, образование 7 кл., русский, место жительства в Шумерле: ул. Казанская, 12.
  15. Николаев Пётр Иванович родом из Анастасово Порецкого района, тракторист, образование 7 классов, русский, место жительства в Шумерле: Тракторная дорога, 10.
  16. Орлов Николай Яковлевич родом из Ильиной Горы Курмышского (ныне Ядринского) района, образование 7 кл., рабочий, тракторист, русский, место жительства в Шумерле: ул. Завокзальная, 7.
  17. Горбунчиков Александр Алексеевич родом из Сердобска Пензенской области, образование 7 классов, слесарь, русский, место жительства в Шумерле: ул. Чкалова, 11, кв.1.
  18. Грошев Иван Михайлович родом из д. Б. Кандарать Карсунского района Куйбышевской области, образование 4 кл., рабочий, русский, место жительства: д. Шумерля.
    Что же их объединяет? Все парни 1924 года рождения. Всем по 18 лет. 16 из них имеют образование не ниже 7-и классов. Все холостые. Половина — чувашские парни, половина – русские. 8 парней родились за пределами Чувашии. Видимо, их родители переехали в Шумерлю на стройки первых пятилеток: заводов дубильных экстрактов, «Большевик», «Труженик». В основном все были призваны 29 сентября 1942 года и отправлены в блокадный Ленинград. Среди них 5 трактористов, которых можно было бы подготовить на должность механиков-водителей танков. Но командование, видимо, посчитало, что пехотинцы в оборонительных боях болотистой местности Ленинградской области нужнее, чем танкисты.
    В. Ерофеев, Н. Кумашка.
    Продолжение следует.

Автор записи: anna

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