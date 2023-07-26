В Чувашии в тестовом режиме запущен новый сайт Фонда капитального ремонта

Сайт fkr21.ru функциональнее, информативнее прежней версии и после запуска в сентябре в полную силу позволит ознакомиться не только со сроками капремонта, но и с суммой взносов и расходами. Об этом 25 июля в ходе прямого эфира на площадке Центра управления регионом рассказали замглавы Минстроя Чувашии Илья Ионочкин и гендиректор «Фонда капремонта» Светлана Баранова.

В личном кабинете, сообщили зрителям трансляции, можно будет, к примеру, получить квитанцию за капремонт и произвести оплату.

Также во время беседы озвучили информацию о продлении Кабмином Чувашии программы капитального ремонта до 2055 года.

«Это ни в ком случае не значит, что мы перенесли какие-то сроки, по тем домам, которые уже были в существующей программе», — подчеркнул Илья Ионочкин.

В эфире прозвучали и ответы на вопросы пользователей соцсетей. Например, данные о сроках проведения работ можно узнать на сайте Фонда капремонта и платформе «Реформа ЖКХ, получить консультацию можно и в самом фонде – по звонку или на личном приеме.

Светлана Баранова описала отличия капитального ремонта от текущего, который обязана выполнять управляющая организация. Текущий ремонт предполагает локальное устранение аварийных повреждений и неисправностей, при проведении же капитального ремонта согласно плану замене подлежит вся система в целом (ремонт фасада, кровли, подвала, модернизация лифтового оборудования, замена систем водоснабжения, водоотведения, отопления, электро- и газоснабжения).

Был поднят и вопрос задолженностей. Гендиректор «Фонда капремонта» подчеркнула, что на сегодняшний день долги собственников по взносам в республике составляют более 600 млн рублей, эта сумма позволила бы дополнительно провести капремонт порядка 200 многоквартирных домов. Поэтому взыскание средств с должников в этом году буде продолжено.

В эфире прозвучал ответ и на вопрос о перенесении сроков капремонта на более раннее время – это можно сделать, Илья объяснил Ионочкин, при условии собираемости взносов по дому не менее 95%. Жителям необходимо провести общее собрание и обратиться с протоколом собрания в Минстрой Чувашии или Фонд капремонта.

Прямые эфиры с руководителями органов власти проходят в официальных госпабликах региона в соцсетях регулярно. Трансляции позволяют жителям услышать ответы от власти из первых уст. Эфир можно посмотреть здесь: https://vk.cc/cpHwK0

Отметим, вопросы ЖКХ входят в ТОП-5 самых часто обсуждаемых тем жителей Чувашии. Специалисты Центра управления регионом с начала года обработано более 3 тысяч обращений на эту тему, ряд из них из них связан с капитальным ремонтом.

Чувашинформ.рф.