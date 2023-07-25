Филиал Госфонда «Защитники Отечества» в Чувашии помог ветерану СВО получить новую специальность

Участник СВО, который после осколочного ранения лишился ног и получил инвалидность, обратился в Фонд за помощью в начале июля. За ним сразу закрепили социального координатора. Был выстроен индивидуальный план сопровождения.

Так, мужчину проконсультировали специалисты Центра занятости, предложили варианты переобучения. Имея два высших образования, юридическое и экономическое, ветеран хотел получить IT-специальность, а затем и трудоустроиться. К учебе новоиспеченный «студент» факультета финансов и банковского дела Чебоксарского филиала РАНХиГС приступил сразу же. Занятия уже начались и проходят дистанционно.

«У меня уже было несколько уроков, мне всё нравится, всё понятно. После окончания учёбы планирую стать менеджером по работе с маркетплейсами», — признаётся мужчина.

Из зоны боевых действий мужчина вернулся без ног, ему сейчас очень важно получить протезы, которые позволят встать ему на ноги. В быстром прохождении всех этапов согласования, получения документов на протезирование также помогает Фонд.

«На данный момент я пытаюсь, как можно скорее пройти все медицинские этапы, реабилитационные этапы, пройти обучение ходьбы на протезах. Я хочу вернутся к своим ребятам на передовую, с которыми я начинал, с которыми не первый день знакомы, не первый год», — рассказывает ветеран.

Напомним, филиалы государственного Фонда «Защитники Отечества» по указу Президента России Владимира Путина начали работу по всей стране с 1 июня. Открылся он и в Чувашии. Региональный филиал расположен в Чебоксарах на Московском проспекте, 3. По словам Главы республики Олега Николаева Фонд «призван обеспечить полноценное и комплексное сопровождение как участников специальной военной операции, так и членов их семей»

Фонд «Защитники Отечества» не только помогает ветеранам с реабилитаций после ранений, но и пройти переобучение, приобрести новую специальность. Также учреждение способствует с поступлением в образовательные учреждения детям ветеранов, оказывает психологическую поддержку женам и матерям.