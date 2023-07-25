Подать документы в суд можно через МФЦ

Постановлением Правительства РФ от 19.08.2022 г. № 1457 в Правила организации деятельности МФЦ внесены изменения, согласно которым гражданам предоставлена возможность самостоятельной подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде в офисах «Мои документы».

Посредством МФЦ документы могут быть поданы в форме электронного образа документа, подписанного простой электронной подписью, в соответствии с порядком подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, утвержденным приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 251.

В подразделениях МФЦ организован бесплатный доступ к ГАС «Правосудие». Доступ к сервису «Электронное правосудие», предназначенному для реализации участниками судебного процесса права на подачу в суд документов в электронном виде, предоставляется гражданину посредством личного кабинета с использованием подтвержденной учетной записи портала госуслуг.

Если при работе с сервисом возникнет необходимость в регистрации учетной записи портала госуслуг либо в ее подтверждении, в сканировании документов, в прикреплении файлов с направляемыми в суд документами, то работники МФЦ окажут помощь в решении обозначенных вопросов.

Вместе с тем работники МФЦ при предоставлении данной услуги не оказывают юридическую помощь в составлении искового заявления и иных направляемых в суд документов, а также не дают юридические консультации.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.