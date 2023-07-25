О профилактике неалкогольной жировой болезни печени

С 24 июля по 30 июля — неделя профилактики заболеваний печени

(в честь Международного дня гепатита 28 июля)

Жировая болезнь печени сегодня очень распространенное заболевание. Мнение о том, что от ожирения печени страдают только люди с избыточным весом и алкоголики, ошибочное. Это заболевание вызывается не только чрезмерным употреблением алкоголя, но и нездоровым питанием и малоподвижным образом жизни. Жировая болезнь печени может развиться у любого человека возрастом 30 лет и старше, предпочитающего жирную калорийную пищу, ведущего малоподвижный образ жизни.

При жировой дистрофии печени жировые капли накапливаются в ее клетках, что приводит к разрушению клеток печени. На их месте формируется фиброзная (можно сказать, рубцовая) ткань, что в конечном итоге приводит к развитию цирроза печени. Печень при этом не способна достаточно эффективно очищать организм от лишнего холестерина и токсинов и т.д.

В начальной стадии развития жировой болезни печени внешние признаки болезни отсутствуют. Поэтому очень важно следить за здоровьем печени и своевременно предотвращать причины заболевания. А причинами развития данного заболевания являются: гиподинамия, неправильное питание, переедание, избыточная масса тела и висцеральное ожирение, длительный приём лекарственных препаратов и вредные привычки. И поэтому, чтобы сохранить здоровье печени, как и здоровье вообще, необходимо вести здоровый образ жизни.

Очень важно следить за своим весом. Люди с абдоминальным ожирением, с талией объемом более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин, на 60% более подвержены этому заболеванию. Нормальный индекс массы тела должен быть в пределах 18,5-25 кг/м2. Этого можно добиться, сократив потребление калорий и увеличив физическую активность.

В питании желательно отказаться от жирного мяса, колбас и жареной пищи, ограничить потребление сладких напитков и продуктов, содержащих простые углеводы, и есть больше рыбы, продуктов с высоким содержанием пищевых волокон.

Кроме правильного питания, необходимо изменить образ жизни в целом. Больше двигаться, следить за режимом и распорядком дня и находить в нем место ежедневным физическим нагрузкам. Например, плавать, ездить на велосипеде или просто ходить в среднем темпе не менее 30 минут и не реже 5 раз в неделю.

И, конечно же, нужно отказаться от вредных привычек и регулярно проходить профилактические медицинские осмотры для своевременного выявления различных заболеваний на ранней стадии, а также факторов риска их развития.

Своевременная борьба с причинами заболеваний определенно лучше, чем дорогостоящее лечение.

А. Табардак, врач по медицинской профилактике БУ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины»