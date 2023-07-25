Конкурс творческих идей Росмолодёжь. Добро поможет воплотить лучшие инициативы добровольцев

Креативные инициативы россиян, которые станут лучшими на конкурсе творческих идей Росмолодёжь. Добро, будут реализованы до конца года на ключевых добровольческих мероприятиях Федерального агентства по делам молодёжи. Всего в конкурсе представлено 6 номинаций, в которых могут принять участие все граждане России от 14 лет.

«Мы даем возможность инициативным людям раскрыть свой творческий потенциал и воплотить авторские идеи на лучших волонтёрских мероприятиях страны. Для нас важно увидеть предложения от нашей аудитории и найти в них уникальные решения для выражения общенациональной идентичности граждан России!» — отметила руководитель направления Росмолодёжь.Добро Дарья Жукова.

Конкурс пройдёт в нескольких номинациях, посвященных волонтёрству. Лучшие эскизы арт-объектов реализуются на площадке Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ и в дальнейшем будут переданы в Донецкую или Луганскую Народные Республики, Херсонскую или Запорожскую области. Кроме того, на этих территориях будут созданы лучшие эскизы мурала.

Эскизы победителей в номинации дизайн-макеты формы и сувенирной продукции для волонтёров, а также стикерпаков будут использованы при брендировании волонтёрского корпуса и формировании подарочных наборов на мероприятиях Росмолодёжь.Добро. Лучшие комплекты трафаретов для уличных рисунков будут направлены во все регионы России.

Подать заявку для участия в конкурсе могут все граждане России от 14 лет. Работы нужно направить по ссылке: https://dobro.ru/event/10398827 до 10 сентября.

Символический старт конкурсу творческих идей Росмолодёжь.Добро дали дети из семей военнослужащих в День защиты детей на смотровой площадке 89 этажа Бизнес-центра «Москва Сити».

Справочная информация:

Росмолодёжь. Добро — направление Федерального агентства по делам молодёжи, направленный на поддержку и развитие добровольчества в нашей стране. Направлением Росмолодёжь.Добро реализуются федеральные проекты, в числе которых: Всероссийский форум «серебряных» добровольцев, Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Всероссийский форум волонтеров-медиков, а также окружные форумы для добровольцев, на которых проходят образовательные программы с возможностями для самореализации, направленные на повышение роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности.