Добровольцы смогут отправиться в Волонтёрскую экспедицию «По пути с добром»

До 1 августа 2023 года открыта регистрация на конкурс для участия в Волонтёрской экспедиции «По пути с добром» от Росмолодёжь.Добро. Победители отправятся с 3 по 8 октября в речное путешествие на теплоходе по маршруту Волгоград – Саратов – Самара – Казань.

«Россия — большая страна, в каждом уголке которой есть талантливые ребята. Этот конкурс — возможность для молодежи проявить свою инициативу и стать участником уникального полезного путешествия. Будем рады увидеть видеоработы, которые показывают многогранность и красоту нашей Родины глазами молодых людей. Этот проект не только о любви к Родине, но и о возможности совершить добрые дела», — поделилась руководитель направления Росмолодёжь.Добро Дарья Жукова.

Для участия в конкурсе нужно опубликовать видео в социальной сети «ВКонтакте» в открытом доступе с хэштэгом #ПОПУТИСДОБРОМ, а также быть зарегистрированным на платформе «ДОБРО.РФ». Работы направляются в нескольких номинациях:

– Видеоэкскурсия по объекту исторического или культурного наследия Российской Федерации или региона;

– Видеоэкскурсия по достопримечательностям города;

– Видеоэкскурсия по интересным и уникальным местам населенного пункта;

– Видеоэкскурсия в учреждении культуры;

– Видеоэкскурсия по особенностям удивительного мира природы;

– Видеоэкскурсия о культуре и традициях народов, проживающих на территории Российской Федерации;

– Видеопутешествие по России.

Участниками конкурса могут стать россияне в возрасте от 17 до 35 лет включительно, постоянно проживающие на территории России, а также молодые семьи, где одному из родителей может быть более 35 лет.

В программе экспедиции: лекции по основам волонтёрской деятельности, уникальные экскурсии, а также знакомство теорией и практикой создания мобильного контента. Для участников будут организованы акции и флешмобы, а также комплекс добровольческих мероприятий на территориях четырёх городов: Волгоград – Саратов – Самара – Казань.

Заявки принимаются по ссылке https://dobro.ru/event/10383293

Организатором мероприятия выступает направление Росмолодёжь. Добро Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).