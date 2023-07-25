Гепатит А: летняя опасность для здоровья

24 — 30 июля — Неделя профилактики заболеваний печени

(в честь Международного дня гепатита 28 июля)

Наибольшую опасность летом представляет заражение гепатитом А, который легко передается через воду, в том числе и морскую, немытые овощи и фрукты, грязные руки, поэтому это заболевание относят к так называемым «болезням грязных рук».

В общей структуре заболеваемости гепатитом А на долю детей приходится более 70%, у детей первого года жизни, это заболевание практически не встречается.

Гепатит А или болезнь Боткина – это воспалительное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита А. Скрытый период заболевания в среднем, продолжается от 14 — 35 дней.

Источником инфекции является больной человек, наибольшую эпидемическую опасность представляют больные стёртыми, безжелтушными формами. Он может распространять вирус примерно за 2 недели до появления симптомов и в течение первой недели после их появления.

У некоторых людей, особенно у маленьких детей, симптомы могут не проявляться. В типичных случаях болезнь проявляется повышением температуры, слабостью, повышенной утомляемостью, отсутствием аппетита, тошнотой, рвотой, тяжестью в области правого подреберья, желтушностью склер и кожных покровов, темной мочой, обесцвеченным стулом.

Гепатит А может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Тяжелые формы течения болезни встречается чаще у людей со сниженным иммунитетом и с хроническими заболеваниями. Чтобы последствия болезни были минимальными, необходимо своевременно начать лечение гепатита. Больной после полного выздоровления вирусоносителем не является.

Чтобы не заразиться инфекцией, надо соблюдать простые правила профилактики:

— мыть руки с мылом после посещения туалета и перед едой, а также возвращаясь домой из общественных мест.

— отказаться от покупки готовой еды с рук или в палатках, когда еда может быть приготовлена в плохих санитарных условиях.

— тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, но нельзя их мыть водой из открытого водоема.

— пить только бутилированную или кипяченую воду.

— плавать в разрешенных для этих целей водоемах, не заглатывать воду при купании.

Е. Егорова врач по медицинской профилактике БУ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины».