iВолга: участники форума делятся своими впечатлениями

Наши ребята погрузились в атмосферу форума: участвовали в репетиции «Хора Первых», поднялись на гору, чтобы разглядеть всю форумную поляну, поучаствовали в творческих и культурных активностях и многом другом. О сегодняшнем дне нам расскажет участница Движения Первых Чувашской Республики Валерия Петрова:



«Встал, проснулся, улыбнулся — именно так началось моё утро, ведь меня ждало очень много интересного: зарядка, лекции, задания от Другого дела, фотосессии, спектакль, сборы делегации, вечеринки...

Кстати, о лекциях. Кто у нас сегодня был спикером? Депутат государственной Думы РФ, член комитета по международным делам Бутина Мария Валерьевна. Сильная волевая женщина, умелый политик искренне рассказала историю своей жизни и ответила на вопросы участников. Итог — она теперь мой кумир!

На второй лекции Поколение первых встретилось с молодым лидером, волонтёром, участником СВО, заместителем командира полка Анатолием Юшко. Лектор Российского общества Знание тепло общался с нами об СВО, его деятельность и о том, как оставаться человеком в нелёгкое время.

Третья: Герой главной сцены фестиваля iВолга Поколений — Стас Море! Музыкант, поэт, эксперт форума «Таврида», фестиваля «Российская Студенческая Весна», участник международного конкурса «Новая волна» покорил наши сердца своими песнями и позитивом.

Четвертая лекция: вишенка на торте — Дмитрий Губерниев, журналист и спортивный комментатор, в формате открытого диалога рассказал о создании спортивного события и на что опираться и каким принципам следовать современному управленцу. Его речь, харизма и патриотизм произвели фурор! Зал ликовал!

Кроме того, сегодня проходил конкурс сказителей «Героический эпос» с участием представителя Чувашской Республики. Мы вместе со всей делегацией активно поддерживали и болели за него.

Но на этом не всё! Уже совсем скоро мы увидим спектакль «Тюремный дневник» (по одноимённой книге Марии Бутиной), который, я уверена будет душераздирающим, как и судьба её автора.

Проходит ещё один увлекательный день iВолги, который подарил множество ярких эмоций, но на этом приключения не заканчиваются, поэтому ждите от нас новых постов!».

Молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга» входит в линейку мероприятий платформы Росмолодёжь.События. Организаторами форума выступают аппарат полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе, Правительство Самарской области и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).Первоисточник:

Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике