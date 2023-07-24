Федеральным законом от 14.04.2023 г. № 125-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.07.2023 г. предусмотрена возможность получения налоговых уведомлений для уплаты налогов на имущество и НДФЛ, а также требований об уплате задолженности по налогам налогоплательщиками — физическими лицами в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Получение через ЕПГУ указанных документов налоговых органов возможно при соблюдении двух условий:
1) налогоплательщик должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации на ЕПГУ;
2) налогоплательщик направил через ЕПГУ уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через ЕПГУ.
Пользователь ЕПГУ сможет оплатить начисления из указанных документов онлайн, при этом налоговые уведомления и требования об уплате задолженности не будут дублироваться заказными письмами по почте, кроме предусмотренного пунктом 2 статьи 11.2 НК РФ случая.
Воспользоваться возможностью получения налоговых документов через ЕПГУ можно в любой момент вне зависимости от наличия доступа к личному кабинету налогоплательщика.
Для прекращения получения документов от налоговых органов через ЕПГУ налогоплательщик — физическое лицо вправе направить через ЕПГУ соответствующее уведомление.
Управление ФНС по Чувашии.
О получении налоговых уведомлений и требований об уплате задолженности по налогамчерез личный кабинет на ЕПГУ
Федеральным законом от 14.04.2023 г. № 125-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.07.2023 г. предусмотрена возможность получения налоговых уведомлений для уплаты налогов на имущество и НДФЛ, а также требований об уплате задолженности по налогам налогоплательщиками — физическими лицами в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).