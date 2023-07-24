Более 15 тысяч подростков будут трудоустроены в 2023 году

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева внедряется практика поиска и предоставления рабочих мест несовершеннолетним по принципу «единого окна». Первые такие окна заработали в модернизированных кадровых центрах в городах Алатырь, Канаш и Шумерля, где подросток получает весь комплекс услуг.

Как сообщила на еженедельной планерке глава Минтруда Алена Елизарова, в 2023 году запланировано организовать временное трудоустройство в свободное от учебы время не менее 15 335 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. На 1 июля органами службы занятости заключено 429 договоров на создание временных рабочих мест, в рамках которых трудоустроено 9 345 подростков, это почти 61% от предусмотренной на год численности. 35,2% (3 291 чел.) трудоустроенных несовершеннолетних составляют подростки в трудной жизненной ситуации. Работа с ними ведется в приоритетном порядке.

Налажено сотрудничество с системообразующими предприятиями. Так в 2023 году Минтруд Чувашии совместно с Минсельхозом Чувашии провел работу по созданию новых рабочих мест для подростков в сельскохозяйственных организациях республики. В семи муниципальных округах 16 работодателями заявлено более 160 рабочих мест, где большая часть работ запланирована на сезон сбора урожая в августе-сентябре.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики