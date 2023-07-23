Труд не в тягость, а в радость

Сельский труд Юлии Храмовой знаком с детства. Уроженка деревни Егоркино помогала матери на свиноферме ухаживать за поросятами. Любовь к животным стала ключевой в её выборе будущей профессии: выпускница школы поступила в Батыревское училище на ветеринарного фельдшера. По завершении учебы она вернулась в родные края. На тот момент в колхозе надобности в ветработниках не было, и ей предложили работать дояркой. Когда животных перевели на ферму в Пояндайкино, Юлию Николаевну пригласили в родильное отделение к коровам. За добросовестное отношение к работе она не раз была награждена Почетными грамотами и дипломами, поощрена путевками на отдых на теплоходе по Волге, на экскурсию в Москву. Приходилось ей делиться опытом своей работы и на конференциях, проводимых в честь Дня сельского хозяйства.

В 1982 году Юлия Николаевна вышла замуж за тракториста Николая Храмова. В честь этого торжественного случая колхоз подарил ей быка в 400 кг. А в 1985 году молодой семье предоставили жилье в двухквартирном жилом доме. Храмовы построили баню, амбар и постепенно обзавелись своим личным подсобным хозяйством: купили корову, овец, птиц. С тех пор и существует их личное подворье.

В 1985 году Юлия Николаевна сменила работу, устроилась в дошкольную группу Егоркинской средней школы помощником воспитателя, проработала там 31 год, отсюда же вышла на пенсию. С радостью и благодарностью вспоминает она эти годы. Ведь она была причастна к воспитанию многих детишек своего поселения.

Ну, а после работы Юлию Николаевну дома ждала не менее любимая работа. «Без любви к животным невозможно вести личное подсобное хозяйство, ведь ко всему живому нужен свой подход. Без заботы и внимания к животным в этом деле успеха ждать не приходится», — говорит сельская жительница.

Были времена, когда коров в хозяйстве Храмовых было 7-8 голов. Держали они и 3-4 свиноматок, часто ездили в Шумерлю продавать мясо и поросят, за которыми потом стали приезжать покупатели прямо домой.

Сегодня, несмотря на то, что супруги оба на пенсии, в их хозяйстве 2 коровы, 1 телка, 4 теленка, 2 племенных быка, овцы, куры. У Храмовых нет своей техники для сельхозработ. Тем не менее, они с успехом справляются и с сенокосом, и с заготовкой кормов, и с выращиванием овощей. Где нанимают, где помогают соседи. А чего не хватает, покупают. Основная их помощь и поддержка – дети. Храмовы вырастили и воспитали дочь и сына, Надежду и Григория. В сезон сельхозработ, особенно во время сенокоса, они часто приезжают к родителям.

Молоко Храмовы сдают закупщику Харитонову. Остается молоко и для себя. Из него Юлия Николаевна делает кефир, масло, творог. Домашние молочные продукты любят и дети, и пятеро внуков.

«Пока не ощущаем, что нам тяжело. Встанешь утром, выйдешь во двор, начнешь обход своего хозяйства, и откуда-то силы появляются сами, настроение поднимается. От ведения личного подсобного хозяйства и душе приятно, и, конечно, есть ощутимая польза. Хочется жить и работать», — делится Юлия Николаевна.

М. Ветликова.