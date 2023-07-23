Самые востребованные – субсидии на приобретение коров

Всего Министерство сельского хозяйства Чувашии одобрило 546 заявок на субсидии самозанятым с личными подсобными хозяйствами на 54,8 млн рублей.

Как сообщает ведомство, самым востребованным механизмом стало приобретение коров и нетелей, благодаря которому личное подсобное хозяйство может вернуть до 70 тысяч рублей за каждую бурёнку. Всего с помощью субсидии компенсируется покупка до 3 голов. По этой мере прошли проверку документы 284 подсобных хозяйств, их поголовье пополнится на 475 единиц.

На втором месте по востребованности — поддержка на содержание молочных коров, возмещается до 7,5 тысяч на голову: одобрена 141 заявка на 546 бурёнок.

Личные подсобные хозяйства заинтересованы и в покупке сельхозтехники – субсидии предоставят 94 хозяйствам на 137 спецмашин.

12 самозанятых направят субсидии на приобретение материалов для пчеловодства, 7 – на содержание овец и коз, 3 – на их покупку, 4 – на приобретение минудобрений, 1 – на осеменение коров.

«Самозанятым может стать каждый: учителя, врачи, работники культуры – все, кроме чиновников. У нас в республике 42 тысячи ЛПХ уже зарегистрировались самозанятыми по разным направлениям и могут претендовать на госсубсидии. Если правильно ими воспользоваться, то можно значительно повысить рентабельность хозяйства», – отмечает вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Приём документов на предоставление господдержки самозанятым, ведущим личное подсобное хозяйство, продолжается на Инвестиционном портале Чувашии. Всего из бюджета республики благодаря поддержке Главы Чувашии Олега Николаева на направление выделено 226 млн рублей.

По федеральному механизму самозанятые ЛПХ могут получить субсидии на реализацию овощей открытого грунта, картофеля, содержание коров, овец и коз. Республиканские меры поддержки включают компенсацию части затрат на приобретение коров и коз, семени племенных быков-производителей, сельхозтехники и оборудования, минеральных удобрений, материалов для пчеловодства. Также поддержку можно получить на проведение агрохимического обследования почв и лабораторных испытаний семян.

Подготовила М. Ветликова.