Уважаемые работники торговли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работника торговли!

Торговое ремесло – одно из древнейших занятий человека, являющееся важнейшей отраслью, которая развивает отношения не только между людьми, но и районами, городами и даже целыми государствами. Благодаря активному участию в жизни города, профессионализму и стараниям каждого работника, сфера торговли нашего города активно развивается, улучшается культура обслуживания населения, увеличиваются объемы товарооборота.

От ваших знаний, компетентности, качества реализуемых товаров зависит настроение людей, их быт и условия жизни.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и благодарных улыбок покупателей. Пусть ваш созидательный труд на благо людей приносит радость, уверенность в завтрашнем дне и финансовую стабильность!

С уважением, глава города Шумерли С. Яргунин,

глава администрации города Шумерли Э. Васильев.