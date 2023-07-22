Уважаемые работники и ветераны торговли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника торговли!

Этот праздник отмечают более 68 тысяч человек республики, занятых в торговле и общественном питании.

А сама торговля является важнейшей сферой экономики Чувашии, формирующей почти 15 % всего валового регионального продукта и обеспечивающей 12 % всего объема налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.

Сегодня в республике успешно развивается торговая инфраструктура, открываются современные магазины, расширяется ассортимент товаров и улучшается качество обслуживания населения.

Все большую популярность приобретают новые форматы торговли. Это маркетплейсы, службы доставки товаров, в том числе продуктов питания и продукции общепита. Объемы электронных услуг и сервисов в первом полугодии возросли почти в 3,5 раза в сравнении с прошлым годом.

При этом не забываем и про продвижение местных производителей. Их доля на прилавках благодаря совместным с бизнесом республики действиям значительно выросла. Безусловно, продолжим их поддержку.

Уважаемые коллеги, благодарю вас за добросовестную работу и преданность делу.

Желаю всем вам доброго здоровья, благополучия, счастья и успехов в работе!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.