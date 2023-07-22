Торговля глазами статистики

День работника торговли в этом году отмечается 22 июля.

В честь профессионального праздника делимся кратким обзором по итогам 2022 года.

В Чувашии на 1 января 2023 года в сфере оптовой и розничной торговли зарегистрированы почти 14 тыс. индивидуальных предпринимателей и более 4 тыс. организаций. Во благо покупателей трудились более 29 тыс. сотрудников, или 10 % от работающих в организациях республики.

Важно отметить, 96 % товаров реализовано в магазинах и торговых центрах, 4 % — на розничных рынках и ярмарках. В розницу жители приобрели товаров на сумму 221 млрд рублей, из них 49 % приходится на продовольственные товары, 51 % – на непродовольственные. Оборот оптовой торговли составил 293 млрд рублей.

Всё активнее развивается онлайн-торговля, за последние пять лет она увеличилась почти в 6 раз. В 2022 году с помощью всемирной паутины товаров продано на сумму 9 млрд рублей, или 4 % от оборота розничной торговли.

Оказывается, через интернет приобрели товары и услуги 42 % жителей республики, из них преимущественно женщины. На одежду, обувь, спорттовары приходится 53 % покупок, предметы домашнего обихода (мебель, посуда, игрушки и т.д. ) – 31 %, продукты питания и билеты на развлекательные мероприятия – по 23 %, медицинские товары, косметику и парфюмерию – по 21 %.

Чувашстат поздравляет всех работников торговли с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья и благополучия!

Чувашстат.