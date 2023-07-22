22 июля свой профессиональный праздник отмечают работники торговли.

Дни чествования торговцев в стране менялись несколько раз. В 1988 году событие было перенесено с четвертого воскресенья июля на третье воскресенье марта. Новая дата — четвертая суббота июля — закреплена на государственном уровне Указом Президента России от 7 мая 2013 года.

Современный человек даже представить себе не может, как можно жить без торговых точек, рынков, магазинов, торговых центров, бутиков, а теперь ещё и интернет-магазинов…

О своей профессии старший продавец магазина «Звениговский» на улице Ленина, 5 Татьяна Тиханкина знает не понаслышке: сфере торговли ею отдано ни много ни мало — три десятилетия своей жизни. Её профессиональное кредо — порядочность, внимательность и вежливость.

«В торговле я практически с детства», — начала, улыбаясь, рассказ о своем профессиональном пути Татьяна. — Увлечение детства предопределило всю мою судьбу…»

Родилась и выросла наша героиня в селе Норья Малопургинского района Удмуртии в дружной многодетной семье. Она была шестым, самым младшим ребенком.

Татьяна помнит, как в детстве частенько играла с подружками «в магазин». «Из подручных средств делали товары, раскладывали их на полках, мастерили из бумаги денежки и менялись ролями: сегодня я продавец – подружки покупатели, завтра наоборот… Так что в профессии я практически с детства», — улыбается Татьяна.

Судьба как будто целенаправленно вела её в сферу торговли. В 9-10 классах девушка с удовольствием училась в УПК по направлению «торговое дело», окончив которое получила корочку младшего продавца. Всё больше и больше влюбляясь в профессию, после десятилетки Татьяна поступила в Ижевский техникум советской торговли. Через два года дипломированный специалист-товаровед была распределена в г. Воткинск, где и началась ее трудовая биография.

За прилавком магазина Татьяна с первого дня чувствовала себя уверенно и комфортно. Ежедневно убеждаясь в правильности выбранной профессии, она с удовольствием познавала на практике все премудрости торгового мастерства. Ей нравилось быть связующим звеном между витринами с товаром и покупателями.

Там же, в Воткинске, девушка встретила и свою судьбу – уроженца Чувашии Николая, работавшего по распределению на военном заводе… Молодые люди поженились, вскоре в семье родился сынишка Евгений.

В Удмуртии молодая семья прожила 9 лет. Потом по обоюдному решению перебралась в Шумерлю – поближе к родителям мужа. Тогда, в 1996 году, вспоминает Татьяна, с работой было тяжело. Некоторое время она стояла на бирже труда, а когда сын подрос, решила пойти работать по специальности. Других вариантов молодая женщина даже не рассматривала.

Первым ее местом работы стал магазин райпо по ул. Октябрьской. Позднее она трудилась несколько лет у частников — в магазинах «Вира», «Алиса», «Мир продуктов». В только что открывшийся магазин ООО Мясокомбинат «Звениговский» Т. Тиханкина перешла в 2015 году. «Здесь всё с самого начала было серьезно – продукция качественная, оформление по трудовой книжке, да и вообще порядок во всем», — вспоминает она сегодня.

Как старший продавец Татьяна ведет магазинную документацию, отвечает за отчетность. Она наперечет знает весь предлагаемый на прилавках товар, следит за расширением ассортимента, знакомит покупателей с новыми видами выпускаемой продукции. «Сама я практически всё перепробовала и поэтому знаю, что предложить посетителям».

В последние годы цифровизация коснулась всех сфер жизни, торговлю в том числе. Через компьютерную сеть, рассказывает наша собеседница, в магазине производятся не только документооборот (заявки, уценка, переоценка товара, отчетность и планирование), но и непосредственная продажа: при оплате вводится код весового товара.

Среди шумерлинцев и гостей города магазин очень популярен. Покупательский поток здесь, как правило, не прекращается. Татьяна вместе со своей напарницей Людмилой ежедневно поочередно обслуживают порядка 200 покупателей, а иногда и больше. И секрета в этом нет: люди приходят сюда как за вкусной, свежей, экологически чистой продукцией, так и за добрым словом.

Улыбчивая и коммуникабельная Татьяна и не скрывает, что и сейчас, как и тридцать лет назад, ей нравится не просто продавать товар, но и общаться с людьми. Покупатели в основном постоянные, говорит продавец, некоторых она знает по именам, знает, кто за какой продукцией приходит, помнит об их покупательских предпочтениях и вкусах. Со временем, признается она, у нее появились и любимые покупатели, общение с которыми доставляет ей радость и позитив.

«Продавец — это своего рода психолог. С некоторыми покупателями общаемся уже как с родными людьми. Многие делятся своими радостями и горестями, рассказывают о детях и внуках», — говорит наша героиня.

После нелегкого трудового дня дома Татьяну ждет надежный тыл. Ее муж Николай работает контрольным мастером отдела технического контроля ШЗСА и к рабочему графику жены — два дня через два дня – давно привык. Супруги воспитали достойного сына. Евгений окончил Воронежский авиационно-инженерный институт, был распределен в военную часть в Мурманскую область, женился, подарил родителям двоих внуков – Максима и Полину. С марта 2022 года кадровый военный Евгений Тиханкин находится в зоне СВО.

Имея за плечами многолетний трудовой стаж в сфере торговли, главными составляющими своей работы Татьяна Тиханкина считает профессионализм, порядочность и улыбку. «В нашей профессии важно быть профессионалом своего дела, — констатирует Татьяна. — Это значит, быть честной перед напарницей, покупателями и перед самой собой. Тогда работа будет только в радость».

О. Дмитриева.