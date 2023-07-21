Чебоксары вышли в финал конкурса на звание культурной столицы 2024 года

«Аргументы и факты» запустили голосование за «Культурную столицу года 2024 по версии читателей АиФ». В конкурсе участвуют российские города с населением от 250 тысяч человек. Всего было подано 19 заявок, 8 городов дошли до финала.

Зрительское голосование идет параллельно с решением жюри. У жителей Чувашии есть время, чтобы укрепить позиции своего города.

Александр Протасевич,

доцент Высшей школы культурной политики и управления

в гуманитарной сфере МГУ им. М. В. Ломоносова:

«Грозный видит себя как город культурного наследия и событийного туризма; Нижний Новгород — как «100 % Россия», средоточие богатой истории и активной современной жизни; Самара в своей концепции опирается на космические технологии, Новосибирск — на авангард и лидерские устремления, Чебоксары — на благоустроенность и преимущества города на Волге; Томск делает неожиданный акцент на аллегории «Изумрудного города» своего земляка — писателя Александра Волкова, Чита представляется как культурный мост между Россией, Китаем и Монголией, а Калининград — как комфортная площадка для взаимодействия бизнеса, образования и культуры».