С ЛПХ жизнь не плоха

ЛПХ сегодня — важнейшая составляющая российского агропромышленного комплекса. В Чувашии насчитывается 234 тысячи

личных подсобных хозяйств, в которых производится 37,7 % всей сельскохозяйственной продукции республики, и поддержка ЛПХ – важное направление в деятельности руководства республики.

В большинстве своем жители сел и деревень имеют свое подворье. В Егоркинском сельском поселении Шумерлинского округа

615 личных подсобных хозяйств, в которых содержатся 365 голов крупного рогатого скота, в том числе 194 коровы, а также 325 овец, 37 коз, 1300 кур, 60 пчелосемей, 5 свиней и 1 лошадь.

На своих земельных участках егоркинцы выращивают как овощные, так и зерновые культуры.

Корреспонденты газеты побывали и в личных подсобных хозяйствах этого поселения.

Игорь Пакулаев, проживающий в д. Пояндайкино, грамотно, можно сказать, профессионально ведет свое личное подсобное хозяйство. По окончании школы он поступил в Чувашский сельскохозяйственный институт на инженера-механика. В годы учебы освоил все виды сельхозтехники, еще во время прохождения производственной практики пахал, сеял, косил, закладывал сенаж, за что получил первую награду за отличие в труде.

В 1990 году с дипломом на руках Игорь Пакулаев вернулся в родной колхоз «Большевик». Однако применить свои знания в коллективном хозяйстве ему не удалось. Зато они пригодились в педагогической деятельности. Игорь Васильевич 16 лет проработал сначала в Туванской основной, затем в Егоркинской средней школах учителем трудового обучения, основ безопасности жизнедеятельности и черчения. Когда Егоркинская школа решила вести свое личное подсобное хозяйство, многие хозяйственные вопросы легли на него. Благодаря колхозу «Большевик» в школьном подворье появились бычки, свиноматка. У школы тогда было 15 гектаров земли, после реструктуризации Поядайкинской школы — все 24 гектара. Работа на земле и ведение своего хозяйства позволило учреждению организовать бесплатное питание для обучающихся. А еще в школе был открыт агрокласс, где Игорь Пакулаев обучал старшеклассников вождению трактора, затем и автомашины. По окончании школы им вручались не только аттестаты, но и свидетельства и права. С большой благодарностью вспоминают выпускники этих лет родную школу, ведь здесь они получали помимо знаний по предметам еще и практические навыки по труду. Для многих их педагог до сих пор является старшим другом и наставником.

Оглядываясь назад, И.В. Пакулаев понимает: не зря судьба в свое время привела его в педагогику. Здесь он встретил свою суженую – коллегу, учителя математики Елену Владимировну. Молодые в 1994 году создали крепкую семью и прочное хозяйство. В семье родилось четверо прекрасных дочерей: Ирина, Анастасия, Мария, Карина. Пакулаевы стали примером счастливой семейной жизни, принимали участие в конкурсе «Семья года Чувашии — 2017». Елена Владимировна более 16 лет трудится директором Егоркинской средней школы.

Игорь Васильевич в 2007 году оставил педагогическую деятельность, поработал в Москве охранником, но вскоре понял, что, оказывается, шумные города совсем не для него и работать он хочет только на родной земле. Так и пришло решение сделать упор в жизни на личное подсобное хозяйство. Как у многих, проживающих в сельской местности, у Пакулаевых к тому времени были корова, овцы, птицы, земля. В 2008 году глава семейства с дочерью Анастасией из близлежащей деревни привел телочку Марту, а немного позднее – с другой дочерью Маришей, еще одну корову.

Сегодня в подсобном хозяйстве Пакулаевых — 15 голов крупного рогатого скота: коровы, телки, быки, телята. С увеличением поголовья встал вопрос и о заготовке кормов. В 2014 году они одними из первых оформили земельные паи, где посеяли люцерну. «Сено сеном, а без зерна скотину не вырастить», — говорит Игорь Васильевич. Так зародилась у него идея сеять зерновые. Для воплощения замысла он приобрел земельные участки, также взял в аренду паевые земли односельчан. Местом для сортировки и хранения урожая стал приобретенный и отремонтированный бывший колхозный ток. В этом году Игорь Васильевич на посевную вышел в шестой раз, зерновые колышутся на 50 га земли.

Не остается в стороне у Пакулаевых и выращивание овощей. Несколько лет они поставляли индивидуальному предпринимателю, оказывающему услуги по организации питания в школах округа, капусту, морковь, картофель. Излишки овощей глава хозяйства реализовывал и на шумерлинском рынке. Однако из-за нехватки времени, а на рынке проходят драгоценные полдня, супруги решили пока не налегать на это направление сельского хозяйства.

Для выполнения сельскохозяйственных работ у инженера-механика имеется почти вся техника. Перед домом стоят несколько тракторов, плуги, сеялки, косилки, рядом с током – зерноуборочный комбайн. Можно сказать, вся работа у Пакулаевых механизирована.

В прошлом году личное подсобное хозяйство Пакулаевых было признано муниципалитетом лучшим в конкурсе «Лучшее подсобное хозяйство — 2022» и отмечено Почетной грамотой Шумерлинского округа.

Игорь Васильевич с большим интересом следит за всеми новшествами и объявляемыми мерами поддержки для сельхозпроизводителей. Примеряет их на себя, здраво взвешивает все за и против. В этом году он чуть не решился войти в программу субсидировния ЛПХ, позволяющей расширить свою деятельность, но резкий спад закупочной цены на молоко заставил задуматься над экономической выгодой таких действий. «Столько трудов, чтобы потом литр молока отдавать закупщику за 13 рублей? Это очень печально и убивает все стремления и замыслы. По моим экономическим подсчетам, литр молока не должен стоить меньше 40 рублей. Только тогда оно себя бы окупило», — рассуждает глава хозяйства и непрестанно размышляет над тем, как можно улучшить жизнь на селе, чтобы работа на земле была не в тягость, а в радость, чтобы молодежи было интересно и выгодно здесь жить и трудиться.

Думать не только о своих интересах, а нести ответственность и за односельчан, для Игоря Васильевича не ново. Два созыва подряд он был депутатом сельского поселения, а в прошлом году был избран старостой деревни Пояндайкино. Его беспокоят и разрастающиеся американские клены вдоль дорог, и водоснабжение улиц, и ветхие дома. Староста не без удовольствия показывает на те дома, которые недавно пустовали, а в последнее время обрели хозяев. «Люди возвращаются в деревню, тянутся на землю, на свежий воздух, начинают ценить натуральную сельхозпродукцию. Значит, у деревни есть будущее, — говорит Игорь Васильевич. – А моя цель – научить детей и внуков работать на земле, чтобы наши дела и начинания продолжились и после нас».

М. Ветликова.