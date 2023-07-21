Списанные автомобили скорой помощи вводят в заблуждение население республики

Мы привыкли воспринимать все автомобили с крестом и надписью «Скорая медицинская помощь» как санитарный автотранспорт выездных бригад. В службу скорой медицинской помощи нередко поступают звонки с жалобами на то, что машины скорой используются не по назначению. Иногда эти жалобы абсолютно несуразные, например: «Ваша скорая долго стоит возле поликлиники», «Скорая стоит возле кафе», «Скорая не остановилась на месте происшествия» и т.д. , вплоть до того, что «На машине скорой возят кирпичи». Эта информация, конечно же, проверяется, но ни разу не было случая подтверждения этих обращений," — комментирует ситуацию заместитель главного врача по медицинской части Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Чувашии Людмила Белова.

Действительно, по дорогам республики часто колесят машины старшего поколения с надписями «Скорая медицинская помощь». Эти машины давно исчерпали свои ресурсы и непригодны для оказания экстренной медицинской помощи.

«В службе медицины катастроф и скорой медицинской помощи Чувашии используются машины нового поколения. Основная часть автопарка состоит из новых моделей «ГАЗ», это «ГАЗели-NEXT», «Соболь», «FORD транзит», «Мерседес», — рассказывает начальник автобазы Евгений Петровский. — Эксплуатация автомобилей скорой медицинской помощи осуществляется в строгом соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического режима и по истечении указанного срока все автомобили скорой медицинской помощи заменяются на новые».

Часть списанных машин передается для дальнейшего использования поликлиникам районных и городских больниц. Они пригодны только для выполнения неотложных задач, например, для обслуживания планового пациента на дому участковым врачом, для транспортировки плановых пациентов в другие лечебные учреждения, для транспортировки специалистов, дежурящих на дому, для доставки анализов до места исследования, перевозки медикаментов и т.д.

Есть какое-то количество старых машин, в основном марки «УАЗ», но тоже с надписью «Скорая медицинская помощь». Они давно списаны и приобретены частниками для хозяйственных нужд. В своё время они были переданы в Минимущество Чувашии.

Отличительным знаком машины службы медицины катастроф и скорой медицинской помощи является порядковый номер на дверце автомобиля — бортовой номер. Также на бортах автомобиля имеется телефон для вызова скорой помощи «103», возможны такие необязательные надписи, как «пропусти скорую» или схематичные рисунки для раннего распознавания экстренных ситуаций, например, инсульта. Конечно же, обязательными элементами являются спецсигналы — сирена и бело-голубая мигалка.

Так, те старые автомобили скорой помощи с выцветшей краской, которые мы принимаем за санитарный транспорт выездных бригад — это списанные автомобили. Бригады скорой медицинской помощи Чувашии выезжают к пациентам только на спецавтомобилях, техническое состояние которых поддерживается согласно требованиям.

Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи.