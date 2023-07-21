Пенсию по инвалидности жителям Чувашии назначают без обращения в Соцфонд

О проактивной позиции ведомства в прямом эфире Центра управления регионом Чувашии рассказал управляющий региональным Отделением СФР Валерий Николаев. Человеку, у которого уже оформлена инвалидность, не нужно обращаться в Социальный фонд лично, пояснил спикер. Решение о назначении пенсии принимается по данным бюро медико-социальной экспертизы.

Информация об установленной инвалидности направляется в реестр инвалидов, после чего в течение 5 рабочих дней оформляется пенсия. Ее получателю направляется уведомление о назначенной выплате в личный кабинет на портале Госуслуг либо по почте.

Кроме того, в беззаявительном порядке устанавливаются ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг. Последний включает в себя лекарства и медицинские изделия, путевку в санаторий, бесплатный проезд на пригородных электричках. За этот год, отметил Валерий Николаев, установлено 1,6 тыс. страховых и социальных пенсий по инвалидности.

«Если у нас отсутствуют сведения, требуемые для выплаты пенсии, то в этом случае специалист связывается с получателем и информирует его о том, что через портал Госуслуг надо подать заявление о способах доставки выплаты. Большинство выбирает получение пенсии на расчетный счет», — объяснил Валерий Николаев.

Также в ходе эфира Валерий Николаев ответил на вопросы подписчиков правительственного паблика про технические средства реабилитации (ТСР) и варианты их приобретения гражданином. Он отметил, что одним из способов является электронный сертификат на ТСР – электронная запись в реестре, привязываемая к номеру банковской карты платежной системы «МИР».

Больше информации можно получить в телеграм-канале и на странице «Вконтакте» Соцфонда по Чувашской Республике, а также обратившись по телефону контакт-центра 8 800 100 00 01.

Отметим, прямые эфиры с представителями органов власти и подведомственных учреждений проводятся регулярно. Такой формат общения на базе госпабликов помогает власти и жителям республики вести живой и продуктивный диалог.

Полная видеозапись эфира доступна по ссылке https://vk.cc/cpC1Qq

Чувашинформ.рф.