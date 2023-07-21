Лучший лесной пожарныйработает в Шумерлинском лесничестве

Виталий Вдовин проживает в Порецком, работает водителем пожарного автомобиля лесопожарной станции на Порецком участке Шумерлинского лесничества.

В лесном хозяйстве Виталий Михайлович – человек не случайный. После школы он поступил в Марпосадский лесотехнический техникум, по окончании которого устроился на работу в Порецкое лесничество. Проработав год, Виталий Вдовин решил сменить место деятельности и перебрался в Санкт-Петербург. Однако не всем, выросшим среди лесов и полей, несмотря на перспективы, по душе мегаполисы. Спустя несколько лет, Виталий Михайлович вернулся в родные края. Когда в 2017 году ему предложили работу водителя лесопожарной машины, он согласился, так как хорошо знал эту сферу, и уже в конкурсе «Лучший лесной пожарный – 2019» стал победителем. В 2022 году Виталий Вдовин стал обладателем 2-го места. Ну, а в этом году он снова стал лучшим лесным пожарным Чувашии.

Республиканский конкурс «Лучший лесной пожарный – 2023» ежегодно проводится по инициативе Рослесхоза и ФБУ «Авиалесохрана». В этом году он состоялся в 9-й раз на территории Ядринского лесничества. В ходе соревнования 18 лесных пожарных проверили свои теоретические знания в тестовых заданиях. В течение двух дней конкурсанты соревновались в отжиманиях, забеге с ранцевым огнетушителем, подтягиваниях, в заправке ранцевого огнетушителя из водного источника и тушение условного пожара, в проходе по бревну, сбивании бутылки при помощи мотопомпы, в раскряжовке бревна бензопилой, в переходе по вкопанным столбикам и преодолении змейки.

«Не пью и не курю, поддерживаю здоровый образ жизни. Кроме физической подготовки владею хорошо теорией, так как всему этому был обучен еще в техникуме, — поделился секретом своей победы Виталий Вдовин. — Конкурс помогает держать форму, оставаться профессионалом и быть готовым к возможным бедствиям, связанным с возгоранием».

В повседневной жизни, как отметил Виталий Михайлович, работа лесного пожарного заключается в том, чтобы поддерживать оборудование в рабочем состоянии, чтобы машина всегда стояла наготове, а при необходимости – моментально реагировать.

«На территории лесничества за последние годы больших возгораний не было, а вот мелкие случаются ежегодно, — говорит пожарный. – Было возгорание, тушение которого заняло двое суток. Возгорания происходят из-за беспечности и халатности людей, которые, несмотря на запреты, выезжают в леса на отдых, оставляют не потушенными костры».

Минприроды Чувашии отмечает, что на территории республики пожаров немного, в том числе и благодаря таким соревнованиям, где проверяются знания и навыки. В 2023 году было всего 5 возгораний на общей площади 0,86 га лесофонда, которые лесные пожарные быстро локализовали.

М. Ветликова.