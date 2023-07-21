Как сохранить мозг здоровым?

С 17 по 23 июля проходит неделя сохранения здоровья головного мозга. В рамках этой недели в Бреняшском фельдшерско-акушерском пункте местным жителям рассказали о мерах, которые помогут сохранить и поддержать здоровье головного мозга. «Для сохранения высокой активности головного мозга на протяжении всей жизни, необходимо уделять достаточное внимание профилактике его старения. Для этого нужно познакомиться с возможными причинами снижения активности мозга. Болезни головного мозга — одно из самых распространенных явлений в мире. Атеросклероз сосудов головного мозга, деменция, инсульт…» — рассказала заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер Лариса Толстова.

Почти половина всего взрослого населения борется с головной болью, по крайней мере, раз в месяц. От работы мозга напрямую зависит качество нашей жизни: когда в голове туман, вы чувствуете усталость и неспособность мыслить ясно. «Забота о мозге — это вклад в здоровье в целом. И неплохая профилактика старческих болезней» — подчеркнула Лариса Викторовна. Раньше ученые считали, что развитие мозга происходит в раннем детстве и что, достигнув определенного возраста, человек работает с тем, что есть. Теперь же научно доказано, что это не так. Несмотря на то, что в детстве мозг наиболее пластичен и способен к обучению, он никогда не перестает создавать новые нейронные связи.

В ходе беседы Лариса Викторовна дала полезные рекомендации для сохранения и укрепления здоровья головного мозга: следить за питанием, высыпаться, регулярно заниматься физической активностью, постоянно развиваться, учиться чему-то новому, общаться, отказаться от зависимостей.

В завершение беседы жители района задали интересующие их вопросы и получили развернутые ответы на них.

Шумерлинский ММЦ.