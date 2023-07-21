Инициативы меняют жизнь к лучшему

Лето — самое лучшее время для благоустройства, проведения ремонтных работ и улучшения условий проживания. В последние годы деревни и села Шумерлинского муниципального округа заметно преображаются, и в этом им помогает программа инициативного бюджетирования.

Работы по этой программе ведутся во всех сельских поселениях. В этот раз мы решили посетить Егоркинский территориальный отдел. О том, какие работы здесь были проведены, и о планах на будущее, рассказала начальник ТО Ольга Улисова.

-Ольга Ивановна, как население Егоркинского сельского поселения относится к программе инициативного бюджетирования?

-В начале действия программы население относилось к ней более настороженно. Люди не верили, что за год можно осуществить множество проектов. А к 2023 году они уже начали сами подходить с идеями, создавать инициативные группы, в которые входят самые активные граждане.

Мы стараемся уделять внимание каждой инициативе. Собираем сход граждан, выслушиваем тех, кто за и против, составляем первичный протокол, далее — смету. После этого еще раз собираем сход граждан и готовим заключительный протокол, в котором указано, согласны ли жители собирать обозначенное количество денег, чтобы участвовать в программе. Если в основном — да, то работа продолжается дальше.

-Сколько денег должно собрать население для реализации инициативного проекта? Насколько охотно люди сдают деньги?

-С населения собирается 5 % суммы, указанной в смете. Остальные средства выделяются с республики (80 %) и с бюджета муниципального округа (15 %).

Кстати, в 2021 году, когда я приступила к работе в этой должности, люди еще побаивались участвовать в программе и за-за того, что процентная ставка, собираемая с населения, была повыше — 10 %. Сейчас на основании того, что в муниципалите реализуется множество проектов, округ идет навстречу территориальным отделам и оплачивает эти 5 процентов за счет своего бюджета.

-Давайте рассмотрим инициативы за последние годы: сколько проектов было реализовано в 2021 и в 2022 годах?

-В 2021 году в Егоркинском сельском поселении по программе инициативного бюджетирования было реализовано 4 проекта. Это ремонт водонапорной башни в Егоркино (по ул. 40 лет Победы), очистка противопожарных водоемов в Егоркино (по ул. Арискино), в Савадеркино (по ул. Мичурина) и в Пояндайкино (возле клуба). Общий объем направленных средств составил 2 млн 800 тыс. руб.

В 2022 году был выполнен ремонт водонапорной башни в Егоркино (по ул. Луначарской), ремонт грунтовой дороги в Пояндайкино (по ул. Гагарина), ремонт грунтовых дорог к кладбищам Пояндайкино и Малиновки, ремонт противопожарного водоема по ул. Луначарской и водопроводных сетей в Егоркино протяженностью 7,5 км, ремонт противопожарного водоема в Савадеркино по ул. Октябрьской. Финансирование со всех источников составило 11 млн 600 тыс. руб.

-Какие проекты реализуются в этом году? Где ведется работа в настоящее время?

-В этом году у нас проектов больше, чем в предыдущие годы. Уже воплощены в жизнь проекты по ремонту водозаборных узлов в Савадеркино и в Пояндайкино, ожидается техприсоединение электроэнергии к водозаборным узлам. В этих же деревнях был проведен ремонт водопроводных сетей протяженностью 3 и 4 км соответственно.

Обустроены контейнерные площадки на территории кладбищ в Малиновке и в Пояндайкино, а также возле магазина Аликовского райпо — тоже в Пояндайкино. На сегодняшний день в этой деревне ведется благоустройство сквера, подобная работа запланирована и в Егоркино.

Определен подрядчик по очистке трех противопожарных водоемов: двух — в Егоркино ( по ул. Ульяновской и Советской) и одного — в Малиновке. Работы начнутся в конце июля.

В 2023 году выполнен ремонт дороги по ул. Октябрьской в Савадеркино. На реализацию всех проектов в этом году выделено порядка 16 млн рублей.

-С каждым годом количество проектов увеличивается. С чем это связано?

-В первую очередь, с тем, что люди видят результат того, что уже сделано, верят в программу. Им хочется жить в лучших условиях, благоустраивать свое поселение.

Наш самый большой минус — это небольшое количество жителей. По прописке в поселении 1026 человек, проживающих, конечно, меньше. Чтобы участвовать в некоторых республиканских программах у нас не хватает численности населения. А программа инициативного бюджетирования тем и хороша, что в течение года можно осуществить свои планы. Все отталкивается от инициативы граждан.

Конечно, бывают и конфликтные ситуации, когда некоторые хотят, чтобы государство сделало все бесплатно. Но большинство населения — 85-90 % — люди, понимающие, что жизнь можно менять к лучшему и благодаря своим инициативам.

-Какие у вас планы на будущее?

-В этом году мы подавали в Минсельхоз Чувашии документацию по детской площадке в Егоркино. Так как из-за численности населения в республиканскую программу мы не попали, хотим обустроить ее вторым этапом по программе инициативного бюджетирования.

Представление, как она должна выглядеть, у нас есть. Под нее уже подготовлено 8 соток. Мы хотим детскую площадку, как в городском парке, стоимостью более 5 млн рублей. Намерены найти инвесторов, чтобы собрать 5 процентов средств от населения. Думаю, что поищем среди своих выходцев, ведь многие из них часто приезжают в деревню. Ну, а пока ждем решения от Минсельхоза.

В этом году напротив предполагаемой площадки будет очищен пруд, а на следующий год хотелось бы разбить там сквер на средства из бюджета округа.

Следует отметить, что по плану на первом этапе программы инициативного бюджетирования можно выполнять работы только на сумму 10 млн рублей в каждом поселении. У нас сумма на 2023-й год превысила эту цифру, поэтому проект по ремонту водопроводных сетей по ул. Гагарина в деревне Пояндайкино пришлось перенаправить на 2-й этап. Конечно, хотелось бы, чтобы эта работа была проделана в этом году, но вполне возможно, что перейдет и на следующий год.

Планов у нас много. Будем надеяться, что инициативы граждан и дальше будут менять жизнь сельчан к лучшему. К тому же, на территории поселения реализуются проекты и по другим республиканским программам, а также по программам, финансируемым из местного бюджета.

Т. Александрова.







