Единый информационный день прошел сегодня в Шумерле в расширенном формате

Начался он в 9 часов утра с обсуждения вопроса по благоустройству городского парка. Информационная группа под руководством заместителя министра — начальника Управления строительства и государственного строительного надзора Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Михаила Коледы обсудила ход ремонтных работ с депутатским корпусом города и подрядчиком — ООО «БЕРСО». В разговоре были отмечены как положительные моменты благоустраиваемой территории отдыха, так и проблемные. В частности, подрядчику рекомендовано «довести до ума» парковый пруд и изготовить для шумерлинцев наглядный баннер с паспортом объекта строительства. Окончательный вид благоустроенного парка с основной информацией о подрядчике, сроках окончания работ и, главное, завершенным видом объекта позволит шумерлинцам и гостям города владеть информацией и избежать разного рода кривотолков.

Затем информгруппа, в состав которой вошли депутаты Госсовета Виктор Горбунов, Сергей Мельников, глава города Шумерли Сергей Яргунин, глава администрации Эдуард Васильев, посетила ремонтируемые учреждения образования: гимназию № 8, детский сад № 19 «Родничок», школы № 3 и 6. Все эти объекты на контроле руководства республики и муниципалитета. С каждым подрядчиком состоялся разговор по существу и уточнены конкретные сроки сдачи ремонтируемых объектов. «Каждое учреждение образования должно заработать к 1 сентября», — четко поставил задачи перед подрядчиками и руководителями учреждений образования Михаил Коледа.

Единый информационный день, по плану состоявшийся за круглым столом в Центре детского творчества, затронул темы благоустройства дворовых территорий в городе, проблемы в сфере ЖКХ, организации регулярных маршрутов межмуниципальных перевозок, тему заблаговременной работы с лицами, уходящими на пенсию, тему обеспечения безопасного газоснабжения населения природным газом и порядок содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Информацию о благоустройстве и проблемах ЖКХ перед собравшимися озвучил глава администрации Эдуард Васильев. Краткие доклады по каждому последующему вопросу повестки дня подготовили руководители ответственных учреждений и предприятий.

О. Дмитриева.







